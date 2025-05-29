Уперше за півроку: Барака і Мішель Обаму застукали разом на тлі чуток про розлучення

44-ий президент США і його перша леді попалися на побаченні.

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Барак і Мішель Обама розлучення - подружжя сходило на побачення в Нью-Йорку / колаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

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Бараку та Мішель Обамі приписують проблеми у стосунках

Нещодавно пара вперше за 6 місяців потрапила в об'єктиви папараці разом

Барак і Мішель Обама, колись взірець ідеальної сім'ї, останнім часом потрапляють під пильну увагу папараці - парі наполегливо приписують проблеми в шлюбі і навіть розлучення. Мішель чутки заперечувала, мовляв перестала з'являтися з чоловіком на публіці лише тому, що вирішила займатися тим, що дійсно подобається саме їй, а не бути просто усміхненим додатком до Барака. Це, за словами Обами, абсолютно не є ознакою розпаду її стосунків із чоловіком.

Однак словам колишньої першої леді США стали вірити лише нещодавно - після того, як у Мережі з'явилися спільні фото Мішель і Барака після романтичного побачення. Уперше за шість місяців.

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Кадри опублікувало видання Page Six. На них зображено подружжя Обама на виході з ресторану готелю Лоуелл у Нью-Йорку. Фото було зроблено у вівторок увечері. На пальці Мішель помітили обручку, і виглядала на знімках дружина Барака Обами вельми щасливою.

Michelle and Barack Obama spotted on romantic NYC dinner date after squashing split rumors https://t.co/KQmXjxRwtrpic.twitter.com/zTINkzwDxb - Page Six (@PageSix) May 28, 2025

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Мішель Обама - що про неї відомо? Мішель Обама - американський адвокат, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження. В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. Посіла 93-тє місце в списку Maxim Top 100 2009 року. 2010 року посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Картина базується на мемуарах Барака Обами. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце в списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes з доходами $36 млн з продажів своєї книги "Становлення" (англ. Becoming), повідомляє Вікіпедія.

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