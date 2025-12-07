Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлучення

Христина Трохимчук
7 грудня 2025, 05:16
245
Тарас Тополя вважає себе ревнивою людиною.
Тарас Тополя
Тарас Тополя про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Тарас Тополя висловився про зради у стосунках
  • Що він вважає зрадою

Український співак Тарас То поля нещодавно заявив про розлучення зі своєю дружиною Оленою Тополею, з якою був у шлюбі 12 років і виховував трьох дітей. Артист з'явився в студії "Радіо Люкс" і відверто відповів на запитання, які стосуються його особистого життя.

Музикант відверто поділився, які дії партнерів у стосунках він вважає зрадою. Тополя зізнався, що вважає себе ревнивою людиною й іноді буває запальною. Також він заявив, що особисто для нього флірт з іншим чоловіком вважається зрадою.

відео дня
Тарас Тополя
Тарас Тополя - дружина Олена Тополя / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Залежить від того, як до нього (флірту - прим. ред.) ставитися. Швидше - так (зрада - прим. ред.), - відповів Тарас.

Зрадою артист вважає і поцілунки - Тополя вважає їх більшим проступком, ніж простий флірт.

"Трохи більше ніж флірт", - зауважив музикант.

Тарас Тополя
Тарас Тополя інтерв'ю / скрін із відео YouTube

Тарас Тополя - розлучення з Оленою Тополею

Українські артисти Тарас та Олена Тополі оголосили про рішення розлучитися 1 грудня 2025 року. Пара не назвала причину розставання, але запевнила шанувальників, що вони зберігають добрі стосунки заради спільних дітей. Фронтмен гурту "Антитіла" вже звернувся до Подільського районного суду м. Києва із заявою про розірвання шлюбу.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українські зірки радували своїх діток подарунками, влаштовували сюрпризи і теплі святкування на честь Дня святого Миколая. Як цей особливий день зустріли Наталія Могилевська, Маша Єфросиніна та інші знаменитості.

Також українська співачка Олена Тополя вперше вийшла на зв'язок після гучного оголошення про розлучення. Шанувальники прийшли в захват від нової творчості співачки. У коментарях фанати зазначають, що щиро радіють за Олену та бажають їй щастя.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Тополя

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тарас Тополя новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазу

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазу

07:42Війна
Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:38Україна
США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

23:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-й

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-й

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

Останні новини

09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазу

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипеда за 19 секунд

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
05:16

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлученняВідео

04:49

Як швидко відмити фасади без розводів: найдієвіший засіб за копійки

04:12

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

03:30

Як змусити герань цвісти взимку: допоможе одна дешева пігулка з аптечки

Реклама
02:38

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:30

ТОП-3 знаки звільняться від тягаря: хто у грудні нарешті вирветься з проблем

06 грудня, субота
23:55

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

23:53

"Пташки" залетіли вглиб РФ: кадри потужних ударів по російських об'єктах

22:57

Ажіотаж жене ціни вгору: які продукти найбільше подорожчають перед святами

21:46

Світла не буде 12-16 годин: в Укренерго розповіли, коли чекати покращенняФото

21:42

Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

21:30

Хірургу Кіркорова пропонували гроші за частину тіла путініста: що хотіли купити

21:00

Штормитиме майже тиждень: Україну атакує затяжна магнітна буря

20:53

Чому мерехтить лампочка в авто - головні причини і як виправити

19:32

Зеленський "довго і змістовно" поговорив з командою Трампа - подробиці

Реклама
19:11

Скільки РФ втратила на війні чоловічого населення: ЗМІ дізналися колосальні дані

19:10

Які гарантії безпеки потрібні УкраїніПогляд

18:52

Понад 12 годин без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 7 грудня

18:49

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

18:41

Прийде 40 невдач: що не можна робити у свято 7 грудня

18:30

"Втрачений час": зірка "Спіймати Кайдаша" розніс нові українські комедії

18:21

Ми ближче до миру в Україні, ніж будь-коли - посол США при НАТО

17:55

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

17:44

Українські АЕС вимушено знизили генерацію - в областях збільшилися відключенняФото

17:13

Українські удари завдають Росії більше втрат, ніж усі світові санкції - Буданов

16:49

Уражено Рязанський НПЗ та завод на Луганщині: Сили оборони провели успішну атаку

16:29

Чотири знаки зодіаку в грудні з головою поринуть у кохання - хто вони

16:05

Зникнуть зі столу першими: рецепт тарталеток з тунцем за 10 хвилин

15:48

"Будемо мстити, доне, жорстоко": Кадиров після атаки на Грозний оголосив українцям вендетуВідео

15:26

"Заліз через вікно": зірки влаштували діткам сюрпризи у День святого Миколая

14:51

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходівВідео

14:44

Одна з рекордних атак: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 грудня: Овен - вірте в себе, Ракам - відпустити

14:22

"Обидві сторони погодилися": у Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни

14:10

Помер популярний голлівудський актор, зірка "Мортал Комбат"

Реклама
14:02

Грудень принесе хвилю щастя: які знаки зодіаку відчують раптовий підйом

13:59

"Ворог практично застряг": армія РФ провалила плани з захоплення важливого міста

13:41

Українська війна увійшла в неочікувану фазу: яке місто стало ключовою точкою

13:24

"Ви все, що у нас є": президент звернувся до військових у День Збройних силВідео

13:23

"Більше не буду мовчати": Олена Тополя зробила зізнання після розлученняВідео

13:16

Більше жодних крихт і жиру: як почистити щілину між плитою і стільницею

13:04

Зрадниця Соломко зганьбилася у своєму Інстаграм

12:40

В Україні терміново змінили графіки відключень на 6 грудня: де і коли не буде світла

12:37

Неочікуваний обвал цін: в Україні популярний продукт раптово подешевшав

12:36

"Хочу захистити": учасниця "Холостяка" розкрила правду про скандал на проєкті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти