"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлучення

Тарас Тополя вважає себе ревнивою людиною.

https://glavred.net/starnews/bolshe-chem-flirt-taras-topolya-zagovoril-o-izmenah-posle-razvoda-10721867.html Посилання скопійоване

Тарас Тополя про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Ви дізнаєтеся:

Тарас Тополя висловився про зради у стосунках

Що він вважає зрадою

Український співак Тарас То поля нещодавно заявив про розлучення зі своєю дружиною Оленою Тополею, з якою був у шлюбі 12 років і виховував трьох дітей. Артист з'явився в студії "Радіо Люкс" і відверто відповів на запитання, які стосуються його особистого життя.

Музикант відверто поділився, які дії партнерів у стосунках він вважає зрадою. Тополя зізнався, що вважає себе ревнивою людиною й іноді буває запальною. Також він заявив, що особисто для нього флірт з іншим чоловіком вважається зрадою.

відео дня

Тарас Тополя - дружина Олена Тополя / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Залежить від того, як до нього (флірту - прим. ред.) ставитися. Швидше - так (зрада - прим. ред.), - відповів Тарас.

Зрадою артист вважає і поцілунки - Тополя вважає їх більшим проступком, ніж простий флірт.

"Трохи більше ніж флірт", - зауважив музикант.

Тарас Тополя інтерв'ю / скрін із відео YouTube

Тарас Тополя - розлучення з Оленою Тополею

Українські артисти Тарас та Олена Тополі оголосили про рішення розлучитися 1 грудня 2025 року. Пара не назвала причину розставання, але запевнила шанувальників, що вони зберігають добрі стосунки заради спільних дітей. Фронтмен гурту "Антитіла" вже звернувся до Подільського районного суду м. Києва із заявою про розірвання шлюбу.

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українські зірки радували своїх діток подарунками, влаштовували сюрпризи і теплі святкування на честь Дня святого Миколая. Як цей особливий день зустріли Наталія Могилевська, Маша Єфросиніна та інші знаменитості.

Також українська співачка Олена Тополя вперше вийшла на зв'язок після гучного оголошення про розлучення. Шанувальники прийшли в захват від нової творчості співачки. У коментарях фанати зазначають, що щиро радіють за Олену та бажають їй щастя.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Тополя Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред