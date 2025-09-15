У РФ проти Пугачової подали позов на 1,5 мільярда рублів через інтерв'ю

Зі співачки вимагають стягнути величезну суму за вихваляння першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

У РФ проти Пугачової подали позов на 1,5 мільярда / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Коротко:

Пугачова назвала Дудаєва пристойною і порядною людиною

На думку позивача, артистка "образила ветеранів бойових дій"

У Росії адвокат Олександр Трещев подав позов до суду проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю проєкту "Скажи Гордєєвой". Про це пише Telegram-канал Shot.

За інформацією джерела, зі співачки, яка виїхала з Росії, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів (близько 750 мільйонів грн) за вихваляння першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва, якого в РФ вважають терористом.

На думку позивача, артистка також "образила ветеранів бойових дій". У разі виграшу Трещев має намір перерахувати всі кошти на потреби ветеранів, залишивши собі символічний один рубль.

В інтерв'ю, що вийшло 10 вересня, Пугачова назвала Дудаєва пристойною і порядною людиною. Виконавиця також висловила жаль у зв'язку з тим, що не змогла нічого зробити, "щоб Джохар був живий".

Зазначимо, що російська влада не визнала Ічкерію і ввела війська на її територію 1994 року. У 1996 році російське керівництво ліквідувало Джохара Дудаєва.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

