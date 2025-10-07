Рус
  3. Зірки

"Зовсім здуріла": Анастасія Волочкова взялася за зброю

Анна Підгорна
7 жовтня 2025, 01:30
3
У Мережі все менше сумнівів, що у путіністки Волочкової проблеми із залежністю.
Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова зараз - балерина зганьбилася новим фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Коротко:

  • Анастасія Волочкова взяла участь у фотосесії зі зброєю в руках
  • У Мережі засумнівалися в адекватності танцівниці

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова водить дружбу з фотографом Оленою Галіциною, яка забезпечує танцюристку знімками у вкрай екстравагантних образах. У Мережі припускають, що ці луки і фото з'являються внаслідок спільного вживання міцних напоїв.

Наприклад, на сторінці Волочкової в Instagram з'явився знімок, на якому балерина позує у вечірній сукні та з гвинтівкою в руках. Те, що, ймовірно, замислювалося, як відображення сучасної войовничої амазонки, у виконанні Анасатсії вийшло, як затерта фільтрами інфантильна панянка в роках.

відео дня

У коментарях наголошують не лише на недоречності для артистки балету образу, а й на тому, що справи в Анастасії Волочкової стають дедалі гіршими через алкогольну залежність, яку їй приписують. В інших викликає сумніви психічна спроможність путіністки, а треті й зовсім припускають, що Галіцина насміхається над подругою.

Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова зараз - балерина зганьбилася новим фото / фото: instagram.com/volochkova_art
Волочкова опозорилась
Анастасія Волочкова зараз - балерина зганьбилася новим фото / фото: instagram.com/volochkova_art
Волочкова опозорилась
Анастасія Волочкова зараз - балерина зганьбилася новим фото / фото: instagram.com/volochkova_art
Волочкова опозорилась
Анастасія Волочкова зараз - балерина зганьбилася новим фото / фото: instagram.com/volochkova_art
Волочкова опозорилась
Анастасія Волочкова зараз - балерина зганьбилася новим фото / фото: instagram.com/volochkova_art

Раніше Главред розповідав, що співачку-путіністку Валерію та її чоловіка, музичного продюсера Валерія Пригожина, пограбував таксист у Туреччині. Пропагандисти збідніли на кругленьку суму.

Також стало відомо, що зрадниця Лоліта на старості років закрутила новий роман. Її "жертвою" став одружений і багатий чоловік, який клюнув на її хамовитість.

Про персону: Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

