Солов'їною мовою: Максим Галкін здивував виконанням відомих українських хітів

Чоловік Алли Пугачової виконав пісні українською мовою.

https://glavred.net/starnews/na-solovinom-yazyke-maksim-galkin-udivil-ispolneniem-izvestnyh-ukrainskih-hitov-10699763.html Посилання скопійоване

Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін виконав відомі українські хіти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Максим Галкін виконав відомі українські пісні

Як відреагувала публіка

Російський комік і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, який відкрито засудив терористичне вторгнення РФ в Україну, опинився в компанії українців і виконав популярні хіти українською мовою. Відео з виступом артиста опублікувала в TikTok гостя заходу.

Галкін заспівав пісні "Цей сон" і "Смерека", викликавши захват у публіки. На кадрах видно, що гості з радістю танцювали під улюблені композиції, а виконання гумориста стало справжнім сюрпризом.

відео дня

"Вибачте за мій крик на фоні, але коли Галкін співає Гігу зі мною на сторіс, мене розірвало зсередини", - написала гостя заходу.

Максим Галкін співає пісню "Цей сон" Степана Гіги / Скрін відео: tiktok.com, olyarakutska

В описі відео вона додала жартівливий коментар: "Мій сон при температурі 40".

Користувачі мережі також залишилися в захваті від вибору пісень і виконання Максима Галкіна. Багато хто зазначив, що навіть він зміг вивчити українську мову, і наголосили, що їхня повага до Алли Пугачової та Максима Галкіна тільки посилилася завдяки їхній твердій позиції в підтримці України.

Коментаторам сподобався виступ Максима Галкіна / фото: tiktok.com, olyarakutska

Максиму Галкіну та Аллі Пугачовій дякують за підтримку України / фото: tiktok.com, olyarakutska

Максима Галкіна похвалили за знання української мови / фото: tiktok.com, olyarakutska

Водночас прихильників путінського режиму обурило те, що Галкін вчить українську мову і виступає нею. Раніше пропагандист Оскар Кучера обрушився з гнівною тирадою на артиста після його інтерв'ю українською.

"Максим, це сором. Фу. Була така реклама жувальних цукерок зі слоганом: "Іноді краще жувати, ніж говорити". Це вже прямо навіть огидно", - висловився Оскар Кучера.

Максим Галкін виступив із піснями українською мовою - дивитися відео:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російський гуморист Максим Галкін показав фотографії дітей на честь їхнього 12-річчя. На свіжих знімках двійнята Галкіна і Пугачової позували в стильних вбраннях під час недавньої фотосесії, а на наступних кадрах артист поділився архівними фото, де малюки ще зовсім маленькі.

Тим часом дружині Галкіна, співачці Аллі Пугачовій, продовжують погрожувати позбавленням усіх державних нагород РФ через її відкриту підтримку України. Віталій Бородін заявив про необхідність відібрати у Примадонни звання народної артистки.

Вас може зацікавити:

Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред