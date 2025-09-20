Солов'їною мовою: Максим Галкін здивував виконанням відомих українських хітів

Ви дізнаєтеся:
Російський комік і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, який відкрито засудив терористичне вторгнення РФ в Україну, опинився в компанії українців і виконав популярні хіти українською мовою. Відео з виступом артиста опублікувала в TikTok гостя заходу.
Галкін заспівав пісні "Цей сон" і "Смерека", викликавши захват у публіки. На кадрах видно, що гості з радістю танцювали під улюблені композиції, а виконання гумориста стало справжнім сюрпризом.
"Вибачте за мій крик на фоні, але коли Галкін співає Гігу зі мною на сторіс, мене розірвало зсередини", - написала гостя заходу.
В описі відео вона додала жартівливий коментар: "Мій сон при температурі 40".
Користувачі мережі також залишилися в захваті від вибору пісень і виконання Максима Галкіна. Багато хто зазначив, що навіть він зміг вивчити українську мову, і наголосили, що їхня повага до Алли Пугачової та Максима Галкіна тільки посилилася завдяки їхній твердій позиції в підтримці України.
Водночас прихильників путінського режиму обурило те, що Галкін вчить українську мову і виступає нею. Раніше пропагандист Оскар Кучера обрушився з гнівною тирадою на артиста після його інтерв'ю українською.
"Максим, це сором. Фу. Була така реклама жувальних цукерок зі слоганом: "Іноді краще жувати, ніж говорити". Це вже прямо навіть огидно", - висловився Оскар Кучера.
Максим Галкін виступив із піснями українською мовою - дивитися відео:
@olyarakutska
Чи мені це все наснилося???♬ оригінальний звук - olyarakutska
@olyarakutska
Мій сон при температурі 40?❤️♬ оригінальний звук - olyarakutska
