Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Потрібно бути сильною: Джіджі Хадід поділилася несамовитими фото з лікарні

Олена Кюпелі
19 вересня 2025, 20:10
94
Модель Джіджі Хадід поділилася дуже емоційним фото.
Джіджі Хадід
Джіджі Хадід відправила зворушливий коментар сестрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/gigihadid

Коротко:

  • Що сталося з Беллою Хадід
  • Чому сестра звернулася до неї

Белла Хадід поділилася зворушливими фотографіями з лікарняної палати, де вона бореться з хворобою Лайма, а її сестра-супермодель Джіджі висловила слова підтримки.

Як пише Page Six, на кількох фотографіях, опублікованих в Instagram у середу, Белла зображена під крапельницею на лікарняному ліжку. На одному знімку вона прикриває рот від болю, а на іншому - розчервонілася, прикриваючи лоб пов'язкою.

відео дня

Модель також поділилася фотографіями себе в пухнастому комбінезоні з Пікачу, знімком з грою в карти і знімком пізньої вечері з піцою на лікарняному ліжку. На останньому фото вона зіщулилася в кутку ліфта з чашкою кави. "Вибачте, я завжди пропадаю безвісти, я люблю вас, хлопці", - підписала вона карусель.

30-річна сестра Джіджі була однією з перших, хто залишив коментар. "Я люблю тебе! Сподіваюся, скоро ти почуватимешся сильною і здоровою, як ти на те заслуговуєш" - написала вона.

"Воїн, який бореться з хворобою Лайма", - зауважила мама Йоланда Хадід.

Супермодель детально розповіла про "майже 15 років невидимих страждань", але сказала, що це "вартувало б того", щоб мати змогу виливати кохання "з повної чаші" і бути собою "вперше в житті".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що Бред Пітт освідчився Інес Де Рамон. 32-річна подруга актора чекала цього понад два роки - становище ускладнювало його тривале розлучення.

Також стало відомо, що друг України, оскароносний актор, режисер і громадський діяч Шон Пенн привіз із фронту символічне татуювання після нещодавнього візиту в нашу країну.

Про персону: Джіджі Хадід

Джелена Нура "Джіджі" Хадід - американська супермодель палестино-голландського походження, одна з найбільш високооплачуваних моделей світу. Є обличчям кількох ліній Tom Ford, моделлю Victoria's Secret, знялася для календаря Pirelli 2015 року. Названа Міжнародною моделлю на церемонії Fashion Awards 2016 року. Джіджі брала участь у показах таких марок, як Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier, Max Mara, Roberto Cavalli, Moschino, Missoni, Alberta Ferretti, Versace, Fendi, Oscar de la Renta, Anna Sui, Balmain, Miu Miu, Giambattista Valli, Tom Ford, Puma, Tommy Hilfiger, Burberry. Також брала участь у показах Victoria's Secret у 2015, 2016, 2018 і 2024 роках, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Джіджі Хадід Белла Хадід новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На росіян чекають талони, не тільки на бензин, - Новак

На росіян чекають талони, не тільки на бензин, - Новак

21:29Війна
Загроза ракетного удару РФ: що відомо про підготовку стратегічної авіації ворога

Загроза ракетного удару РФ: що відомо про підготовку стратегічної авіації ворога

21:29Україна
В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків

В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків

21:08Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Що робити з свяченою водою, якій багато років: священник відповів

Що робити з свяченою водою, якій багато років: священник відповів

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Поцілунок фортуни: трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить 19 вересня

Поцілунок фортуни: трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить 19 вересня

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

Гороскоп на завтра 20 вересня: Водоліям - конфлікт, Дівам - велика радість

Гороскоп на завтра 20 вересня: Водоліям - конфлікт, Дівам - велика радість

Останні новини

21:31

В роду були священнослужителі - які українські прізвища пов'язані із церквою

21:29

На росіян чекають талони, не тільки на бензин, - НовакВідео

21:29

Загроза ракетного удару РФ: що відомо про підготовку стратегічної авіації ворога

21:08

В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків

20:54

Без зайвого: Кучеренко показала шикарну фігуру і показала, що її робить такою

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
20:31

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФВідео

20:10

Потрібно бути сильною: Джіджі Хадід поділилася несамовитими фото з лікарні

19:54

Україна експортуватиме власну зброю, йдуть наступальні дії ЗСУ - Зеленський

19:53

"Килимам" прийде кінець: як вивести портулак з городу без хіміїВідео

Реклама
19:40

"Ми досягли прогресу": Трамп і Сі Цзіньпін обговорили припинення війни

19:29

Комуналка під контроль: прості способи - і платіжки помітно зменшатьсяВідео

19:11

Долає до 2000 кілометрів: в Україні показали новий дрон TOLOKA, деталі

19:10

Як удари по нафтохімічних об'єктах РФ відбиваються на КремліПогляд

19:08

Кузнецова, Парастаєв і Довженко: у Києві знімають нову романтичну комедію "Випробувальний термін

18:48

Кубок зірок US STEEL LEAGUE — ексклюзивно на Київстар ТБ новини компанії

18:48

"Потім неможливо забрати кошти!": клієнти ПриватБанку б'ють на сполох

18:33

Заздрість: чоловік-путініст Корольової заговорив про шлюб сина

18:30

Завершення війни в Україні: у США назвали ймовірні умови мирної угоди

18:17

Збережеться колір та вигляд: який одяг можна не прати тижнямиВідео

18:17

Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

Реклама
18:10

Осіння страва, яка стане родзинкою на столі: неймовірний рецепт гарбузового супуВідео

17:50

"Путін відкусив більше, ніж може проковтнути": голова MI6 зробив гучну заяву

17:27

РФ може почати нову війну: розкрито ймовірний сценарій і головну умовуВідео

17:21

Заради життя донечки: вагітна жителька Покровська виїхала з міста на велосипеді

17:02

Макіяж у стилі 90-х захопив тренди: як зробити модний осінній мейкапВідео

16:49

Дати, які впливають на долю: скільки буде шлюбів за датою народженняВідео

16:41

Курс долара росте третій день поспіль: скільки коштуватиме валюта 22 вересня

16:40

Виїзд за кордон можуть дозволити чоловікам, яким більше 22 років: названо умову

16:34

Допомагають досягти успіху: яке ваше "число ангела" за місяцем народження

16:33

Діаспора як м’яка сила: чому українці за межами країни важливі для іміджу України новини компанії

16:26

Для України придумали альтернативу вступу до НАТО: ЗМІ оприлюднили деталі

16:14

Коли в Україну прийде бабине літо: синоптик назвала дати різкої спеки

16:07

Як зробити стосунки міцнішими: два ключі до вічного шлюбу від психолога

15:36

"Йдеться вже не про роки": Новак назвав терміни закінчення війни в УкраїніВідео

15:33

Можна купити за копійки: в Україні обвалилась ціна на базовий продукт

15:31

Пліснява у ванній зникне після одного простого засобу: навіть терти не доведеться

15:31

"До мене різне ставлення": Іван Дорн пояснив рішення співати російською мовою

15:30

Чому коти зіштовхують речі зі столу: вчені нарешті пояснили "хуліганство"

15:06

В ОП назвали два фактори, які треба прибрати для припинення війни в Україні

14:55

ЗСУ відкинули росіян на сході: у DeepState розкрили напрямок

Реклама
14:52

Звільнили 7 сіл і готують 3 "котли" для РФ: ЗСУ пішли в крутий контрнаступ

14:49

Протирати більше не доведеться: загадкова кнопка може полегшити рутину водіївВідео

14:48

Учасник гурту "Аква Віта" повідомив про смерть доньки - що трапилось

14:32

Мадяр відзвітував про успіхи СБС за 100 днів на посаді командувача: кількість знищених ворогів зросла в 4 рази

14:32

Проти криптовалют і банків: узгоджено 19-ий пакет антиросійських санкцій

14:17

США можуть добити економіку РФ: розкрито сценарій "повільного удушення"Відео

14:03

"Путін веде РФ до прірви": відомо, хто може організувати палацовий переворотВідео

14:01

Неймовірна смачна риба в клярі: рецепт простіше простого

13:51

Скоро буде не по кишені: стратегічний продукт різко підскочив в ціні на 35%

13:44

До 1000 атак на день: окупанти збільшать удари по Україні - Умєров

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти