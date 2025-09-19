Потрібно бути сильною: Джіджі Хадід поділилася несамовитими фото з лікарні

Модель Джіджі Хадід поділилася дуже емоційним фото.

Джіджі Хадід відправила зворушливий коментар сестрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/gigihadid

Белла Хадід поділилася зворушливими фотографіями з лікарняної палати, де вона бореться з хворобою Лайма, а її сестра-супермодель Джіджі висловила слова підтримки.

Як пише Page Six, на кількох фотографіях, опублікованих в Instagram у середу, Белла зображена під крапельницею на лікарняному ліжку. На одному знімку вона прикриває рот від болю, а на іншому - розчервонілася, прикриваючи лоб пов'язкою.

Модель також поділилася фотографіями себе в пухнастому комбінезоні з Пікачу, знімком з грою в карти і знімком пізньої вечері з піцою на лікарняному ліжку. На останньому фото вона зіщулилася в кутку ліфта з чашкою кави. "Вибачте, я завжди пропадаю безвісти, я люблю вас, хлопці", - підписала вона карусель.

30-річна сестра Джіджі була однією з перших, хто залишив коментар. "Я люблю тебе! Сподіваюся, скоро ти почуватимешся сильною і здоровою, як ти на те заслуговуєш" - написала вона.

"Воїн, який бореться з хворобою Лайма", - зауважила мама Йоланда Хадід.

Супермодель детально розповіла про "майже 15 років невидимих страждань", але сказала, що це "вартувало б того", щоб мати змогу виливати кохання "з повної чаші" і бути собою "вперше в житті".

Про персону: Джіджі Хадід Джелена Нура "Джіджі" Хадід - американська супермодель палестино-голландського походження, одна з найбільш високооплачуваних моделей світу. Є обличчям кількох ліній Tom Ford, моделлю Victoria's Secret, знялася для календаря Pirelli 2015 року. Названа Міжнародною моделлю на церемонії Fashion Awards 2016 року. Джіджі брала участь у показах таких марок, як Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier, Max Mara, Roberto Cavalli, Moschino, Missoni, Alberta Ferretti, Versace, Fendi, Oscar de la Renta, Anna Sui, Balmain, Miu Miu, Giambattista Valli, Tom Ford, Puma, Tommy Hilfiger, Burberry. Також брала участь у показах Victoria's Secret у 2015, 2016, 2018 і 2024 роках, повідомляє Вікіпедія.

