У вагітної Тодоренко лікарі запідозрили страшне

Тодоренко поскаржилася на лікаря, який поставив їй невтішний діагноз.

Запроданка Тодоренко поскаржилася на лікарів / Колаж Главред, фото Телеграм, Тодоренко

Коротко:

Про що розповіла Тодоренко

Як вона ставиться до медсестер і лікарів

Колись українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, а зараз зрадниця України, розповіла про те, як опинилася на межі через здоров'я своєї ненародженої дитини.

За її словами, вона зараз перебуває на 42 тижні вагітності і прийшла на звичайне КТГ. Однак, медсестри забили на сполох через підозрілу активність серця малюка.

відео дня

"Негайно на хірургічний стіл", - ці слова стріляють у мене в голові вже кілька днів. Приходжу я на звичайну вагітну процедуру - КТГ. Малюк штовхається, активний, я лежу, кайфую, думаю: "Ну ось, усе чудово"... І тут у кабінет заходить перша медсестра з обличчям наляканого оселедця. За нею - друга, з відкритим ротом, ніби щойно побачила інопланетянина. Третя взагалі входила вже так, ніби одне око несла окремо в руці", - пише у себе в телеграмі запроданка.

Тодоренко про дитину / Скріншот Телеграм

За її словами медсестри почали перешіптуватися і лікар додав, що в дитини можлива гіпоксія. "І все, у мене перед очима пронеслося все життя - як ретроспектива. А я, між іншим, уже майже на 42-му тижні вагітності. За цей час тривог накопичилося, мама дорога, на цілий роман. Коротше, варіантів було небагато: госпіталізація і хірургічний стіл або додаткові перевірки протягом дня", - написала вона.

Пізніше вона проконсультувалася у ще одного лікаря і виявилося, що Тодоренко просто потрібно було сходити до вбиральні. "Причиною "кошмару" був повний сечовий міхур і те, що я була голодна, щойно поїла і, вибачте, сходила у вбиральню, показники КТГ повернулися в норму. Сердечко малюка знову звучить рівно і спокійно, і більше не лякає ні лікарів, ні - найголовніше - мене, і без того тривожну в очікуванні", - додає вона.

Тодоренко про дитину / Скріншот Телеграм

Особисте життя Регіни Тодоренко

Регіна Тодоренко вийшла заміж за співака Влада Топалова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, у 2018 році. Пара виховує двох синів і зараз в очікуванні третьої дитини. У ЗМІ часто з'являються чутки про те, що подружжя свариться через непростий характер Топалова.

Про персону: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

