Без зайвого: Кучеренко показала шикарну фігуру і показала, що її робить такою

Модель і телеведуча Олександра Кучеренко, яка раніше розлучилася з популярним телеведучим Дмитром Комаровим, показала, що робить її фігуру такою прекрасною.
На своїй сторінці в Instagram, вона показала своє фото в купальнику біля басейну і зробила несподіване зізнання.
"Без гриму, без фільтрів і без зайвих думок. Басейн змиває абсолютно все). Той вид спорту, який зараз найбільше впливає на мою форму: і фізичну, і ментальну", - розповідає телеведуча.
За її словами, вона намагається тренуватися тричі на тиждень, по 2 км. "Люблю сама собі ставити завдання на цю дистанцію. Виходить, що за тренування спалюється близько 400 ккал", - ділиться Кучеренко.
Знаменитість також додає, що часто під час плавання їй у голову приходять несподівані креативні ідеї. "Буває, мені не хочеться лізти у воду. Але жодного разу я не пошкодувала про ще одну годину плавання", - каже вона.
Про персону: Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проекту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.
