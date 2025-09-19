Рус
Без зайвого: Кучеренко показала шикарну фігуру і показала, що її робить такою

Олена Кюпелі
19 вересня 2025, 20:54
81
Олександра Кучеренко показала свою точену фігуру і розповіла, що вона робить для ідеального тіла.
Олександра Кучеренко розкрила секрет краси
Олександра Кучеренко розкрила секрет краси / Колаж Главред, фото Instagram/aakucherenko

Коротко:

  • Який вигляд має Кучеренко в купальнику
  • Який спорт вона рекомендує

Модель і телеведуча Олександра Кучеренко, яка раніше розлучилася з популярним телеведучим Дмитром Комаровим, показала, що робить її фігуру такою прекрасною.

На своїй сторінці в Instagram, вона показала своє фото в купальнику біля басейну і зробила несподіване зізнання.

відео дня
Кучеренко про фігуру
Кучеренко про фігуру / фото Instagram/aakucherenko

"Без гриму, без фільтрів і без зайвих думок. Басейн змиває абсолютно все). Той вид спорту, який зараз найбільше впливає на мою форму: і фізичну, і ментальну", - розповідає телеведуча.

За її словами, вона намагається тренуватися тричі на тиждень, по 2 км. "Люблю сама собі ставити завдання на цю дистанцію. Виходить, що за тренування спалюється близько 400 ккал", - ділиться Кучеренко.

Кучеренко про своє тіло
Кучеренко про своє тіло / фото Instagram/aakucherenko

Знаменитість також додає, що часто під час плавання їй у голову приходять несподівані креативні ідеї. "Буває, мені не хочеться лізти у воду. Але жодного разу я не пошкодувала про ще одну годину плавання", - каже вона.

Раніше Главред повідомляв, що Олександра Кучеренко несподівано заговорила про розставання. Телеведуча попрощалася з літом і виклала яскраві фотографії, поділившись із шанувальниками своїми найкращими луками.

Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко / інфографіка: Главред

Також Олександра Кучеренко потішила фанатів фотографіями зі своєї подорожі до Одеси. Модель привітала своє улюблене місто з днем народження та виклала світлини зі своєї улюбленої локації.

Про персону: Олександра Кучеренко

Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проекту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред


