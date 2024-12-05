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На фронті загинув популярний український музикант

Олена Кюпелі
5 грудня 2024, 11:16
3680
Про смерть 39-ти річного молодого батька і музиканта повідомила його подруга.
Росіяни вбили популярного українського музиканта
Росіяни вбили популярного українського музиканта / Колаж Главред, фото Instagram/avika

Коротко:

  • Під час бойового завдання загинув Юрій Мелофан
  • Про смерть товариша повідомила співачка Лавіка

Росіяни вбили ще одного талановитого українця - музиканта і діджея Юрія Мелофона.

Про смерть артиста повідомила в Instagram співачка Лавіка (Любов Юнак). 39-ти річний Юрій пішов із життя 2 грудня. На передовій військовослужбовець виконував бойове завдання.

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У музиканта залишилася дружина та чотирирічний син.

"Ми знайомі з 2012 року і спільно з ним робили ремікси на музичні треки Лавіки, які підкорювали і запалювали серця. І ви їх напевно чули і знаєте, просто не знаєте, що це він, тому що в кліпах була я", - написала Лавіка.

На початку повномасштабного вторгнення Мелофон спочатку став волонтером, а вже згодом приєднався до війська. Артистка також згадала, як друг підтримував її навіть перебуваючи на передовій.

Тепер тато цього хлопчика - герой назавжди
Тепер тато цього хлопчика - герой назавжди / Фото Instagram/lavika

"На початку повномасштабного вторгнення Юра написав мені перший з усіх друзів і запитав, що треба по волонтерці. Він жив в Одесі і якось дуже швидко зібрався з думками, поки я приходила до тями і була в ступорі. Юра так багато робив добрих справ і навіть перебуваючи на фронті завжди писав першим, питав, як стан і як справи, а коли загинув мій брат, він агітував увесь свій батальйон заходити в "Дію" і робити розголос на мою петицію, щоб зібралися голоси. Просив не здаватися в цій справі, адже "брат боровся, і ти борись", - поділилася вона.

Вона також додає, що останнє повідомлення від героя було - привітання з Днем Народження. "Після був його збір, який ми закрили. А тепер його немає. Є син, є сім'я", - написала вона.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Даніель Салем, український захисник втратив брата і побратима. Обставини і точну дату смерті брата він розголошувати не став. Відомо лише, що чоловік загинув на війні.

Також український співак Володимир Дантес розповів чи має бронь від військової служби. Артист поділився своїм досвідом відвідування військкомату та проходження ВЛК під час повномасштабної війни.

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