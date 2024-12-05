На фронті загинув популярний український музикант

Про смерть 39-ти річного молодого батька і музиканта повідомила його подруга.

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Росіяни вбили популярного українського музиканта / Колаж Главред, фото Instagram/avika

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Під час бойового завдання загинув Юрій Мелофан

Про смерть товариша повідомила співачка Лавіка

Росіяни вбили ще одного талановитого українця - музиканта і діджея Юрія Мелофона.

Про смерть артиста повідомила в Instagram співачка Лавіка (Любов Юнак). 39-ти річний Юрій пішов із життя 2 грудня. На передовій військовослужбовець виконував бойове завдання.

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У музиканта залишилася дружина та чотирирічний син.

"Ми знайомі з 2012 року і спільно з ним робили ремікси на музичні треки Лавіки, які підкорювали і запалювали серця. І ви їх напевно чули і знаєте, просто не знаєте, що це він, тому що в кліпах була я", - написала Лавіка.

На початку повномасштабного вторгнення Мелофон спочатку став волонтером, а вже згодом приєднався до війська. Артистка також згадала, як друг підтримував її навіть перебуваючи на передовій.

Тепер тато цього хлопчика - герой назавжди / Фото Instagram/lavika

"На початку повномасштабного вторгнення Юра написав мені перший з усіх друзів і запитав, що треба по волонтерці. Він жив в Одесі і якось дуже швидко зібрався з думками, поки я приходила до тями і була в ступорі. Юра так багато робив добрих справ і навіть перебуваючи на фронті завжди писав першим, питав, як стан і як справи, а коли загинув мій брат, він агітував увесь свій батальйон заходити в "Дію" і робити розголос на мою петицію, щоб зібралися голоси. Просив не здаватися в цій справі, адже "брат боровся, і ти борись", - поділилася вона.

Вона також додає, що останнє повідомлення від героя було - привітання з Днем Народження. "Після був його збір, який ми закрили. А тепер його немає. Є син, є сім'я", - написала вона.

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