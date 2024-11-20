"На щиті": на фронті загинув відомий український актор - деталі

Актор трагічно загинув на фронті.

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Петро Великий захищав Україну / колаж: Главред, фото: facebook.com, Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка, pixabay.com/

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Петро Великий трагічно загинув

Дочка артиста звернулася до батька

Відомий український актор Петро Великий, який пішов захищати рідну країну під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, загинув.

На Facebook-сторінці Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, де багато років працював Великий, повідомили сумну звістку про загибель зірки.

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"На щиті... Герой Петро Великий. Великий актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Наш великий біль...", - написано в публікації.

Дочка Петра - Катерина Велика також підтвердила смерть батька і звернулася до нього.

"Люблю тебе назавжди. Ти завжди був, є і будеш моїм найкращим другом", - написала Катерина.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, українська співачка Світлана Лобода вийшла на зв'язок і подякувала Латвії за теплий прийом і підтримку України. Співачка заявила, що завжди буде вдячною цій країні.

А також Олександр Феклістов поділився, що виїхав із країни-окупанта РФ до Іспанії через складну обстановку. актор наголосив, що на нього чекала важка доля після того, як він публічно підтримав Україну в битві з країною-окупантом Росією.

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Хто з відомих людей пішов захищати Україну Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну:Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хливнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.

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