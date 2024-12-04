У російському полоні загинув очільник Дніпрорудного Євген Матвєєв

Громада міста тричі обирала Матвєєва міським головою Дніпрорудного.

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Євген Матвєєв / Фото: Facebook / Євген Матвєєв

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Євген Матвєєв потрапив у полон у 2022 році

Глава Запорізької ОВА назвав Матвєєва справжнім патріотом

Російська сторона повернула тіло Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва, якого військові РФ закатували в полоні. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація на своєму Telegram-каналі.

"Жив, працював і загинув від рук окупантів незламним. 2 роки і 8 місяців міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв перебував у російському полоні. Під час останнього обміну його тіло було передано Україні", - йдеться в повідомленні відомства. відео дня

Громада міста тричі обирала Матвєєва міським головою Дніпрорудного. На цій посаді він і зустрів повномасштабне вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

"13 березня 2022 року Євгену Сергійовичу повідомили телефоном про затримку окупантами автобуса з працівниками чергової зміни Запорізького залізорудного комбінату на блокпосту. Очільник міста не злякався і виїхав на місце події. Гірників відпустили, а міський голова потрапив у лапи загарбників. Подальша його доля до останнього часу була невідома", - розповіли ОВА.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначає, що Євген Матвєєв був справжнім патріотом, не байдужим до своєї країни та суспільства. Він завжди працював для людей вольового та принципового.

"Під час окупації - не покинув ні місто, ні людей, робив усе для забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій і підтримував", - написав голова Запорізької ОВА у своєму Telegram-каналі.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред із посиланням на полковника Владислава Селезньова, на одному з напрямків Донецького фронту ситуація загострюється з кожним днем. Він навіть попередив, де ЗСУ можуть взяти в напівоточення.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Путін поставив за мету захопити одразу два міста. Річ у тім, що зруйнованою Авдіївкою та Вугледаром РФ навряд чи може переконати свого російського споживача.

Однак ще існують шанси, що ЗСУ можуть зламати плани Путіна. Необхідно терміново зібратися силами, вважає експерт Дикий, адже окупанти сподіваються обвалити наш фронт і піти в рішучий наступ не коли-небудь, а просто зараз.

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Довідка: Дніпрорудне Дніпрорудне - місто у Василівському районі Запорізької області України, адміністративний центр Дніпрорудненської міської громади. У 2022 році місто було окуповане російськими військами під час вторгнення Росії на Україну. Населення становить 18 468 осіб (на 1 січня 2019 року).

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