"Пішов так рано і це нечесно": Даніель Салем повідомив про загибель брата на війні

Український актор, шоумен і воїн ЗСУ Даніель Салем рік тому зіткнувся із сімейною трагедією - померла його молодша сестра. Через рік після цього на нього чекало нове нещастя.
Тепер український захисник втратив брата та побратима. Про це Салем розповів у своєму блозі в Instagram.
Обставини та точну дату смерті брата він розголошувати не став. Відомо лише, що чоловік загинув на війні.
Салем опублікував чорно-біле фото з покійним, на якому брати весело сміються, навіть не підозрюючи, яка доля на них чекає. Даніель зворушливо попрощався з рідною душею.
"Ти завжди був хитрішим, уважнішим і сильнішим! І як би мені не приємно було це говорити але, симпатичніше і харизматичніше, тому з дівчатами тобі щастило більше... А найголовніше – ти вірив мені і в мене, як жоден з братів, навіть більше, ніж я вірив сам у себе! ... І ось тебе нема, ти пішов, так рано! І це нечесно! Ми так не домовлялися! ... Ти - частина мене, а я - тебе! Я люблю тебе мій брат, моя кров! Мені боляче, як ніколи! Тебе забрала війна, а ми завжди з тобою думали, що це буде пісок та текіла!" - написав Даніель Салем.
Хто такий Даніель Салем?
Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проєктів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів у складі спецпідрозділу авіарозвідки. Був поранений і контужений.
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