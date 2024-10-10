"Пішов так рано і це нечесно": Даніель Салем повідомив про загибель брата на війні

Відомий шоумен-воїн поділився глибоко особистою втратою.

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Даніель Салем новини - у Даніеля Салема загинув брат / колаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Український актор, шоумен і воїн ЗСУ Даніель Салем рік тому зіткнувся із сімейною трагедією - померла його молодша сестра. Через рік після цього на нього чекало нове нещастя.

Тепер український захисник втратив брата та побратима. Про це Салем розповів у своєму блозі в Instagram.

Обставини та точну дату смерті брата він розголошувати не став. Відомо лише, що чоловік загинув на війні.

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Салем опублікував чорно-біле фото з покійним, на якому брати весело сміються, навіть не підозрюючи, яка доля на них чекає. Даніель зворушливо попрощався з рідною душею.

"Ти завжди був хитрішим, уважнішим і сильнішим! І як би мені не приємно було це говорити але, симпатичніше і харизматичніше, тому з дівчатами тобі щастило більше... А найголовніше – ти вірив мені і в мене, як жоден з братів, навіть більше, ніж я вірив сам у себе! ... І ось тебе нема, ти пішов, так рано! І це нечесно! Ми так не домовлялися! ... Ти - частина мене, а я - тебе! Я люблю тебе мій брат, моя кров! Мені боляче, як ніколи! Тебе забрала війна, а ми завжди з тобою думали, що це буде пісок та текіла!" - написав Даніель Салем.

Даніель Салем новини - у Даніеля Салема загинув брат / instagram.com/daniel_jihad_salem

Хто такий Даніель Салем? Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проєктів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів у складі спецпідрозділу авіарозвідки. Був поранений і контужений.

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