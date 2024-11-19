У живих залишився лише батько: у Глухові під завалами загинула сім'я - мати і двоє синів

Родина переїхала з Есманської громади, щоб у Глухові знайти безпечніше місце. Але їх убив ворожий обстріл.

https://glavred.net/ukraine/v-zhivyh-ostalsya-lish-otec-v-gluhove-pod-zavalami-pogibla-semya-mat-i-dva-syna-10615547.html Посилання скопійоване

У Глухові загинула ціла родина / Фото: hlukhiv.city

У ніч на 19 листопада російські окупанти завдали удару дроном по Глухову Сумської області - ворог влучив по гуртожитку. Обвалився майже весь під'їзд і зруйновано значну частину будинку. Під завалами загинула сім'я з прикордоння - матір і двоє синів.

Як пише Глухів city, сім'я переїхала з Есманьської громади, щоб у Глухові знайти безпечніше місце.

"Тетяна, Микита, Василь - імена членів родини, яких не стало. У живих залишився батько. Старшому синові був 21 рік, молодшому - лише 8", - ідеться у повідомленні.

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У прокуратурі уточнили, що маленький хлопчик, який загинув у Глухові, не дожив до своїх восьми років кілька днів - йому було всього 7.

Ворожий обстріл Глухова на Сумщині

Главред писав, що 18 листопада близько 23:30 у Глухові Сумської області місцеві жителі почули вибухи. ЗМІ повідомляли, що ворог вдарив по 5-поверховому будинку, де обвалився майже весь під'їзд і зруйнована значна частина будинку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Глухову. Глава держави заявив, що наразі відомо про руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. За словами президента, понад 10 людей постраждали, серед них 2 дітей. Під завалами, ймовірно, є ще люди.

Згідно з останніми даними ДСНС, кількість загиблих у Глухові зросла до 11 осіб, з них - 1 дитина. Крім того, 11 осіб постраждали, серед них - 2 дітей.

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