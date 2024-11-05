Відомий український співак розповів, як загинула його кохана

EL Кравчук розповів про трагедію, яка трапилася з його дівчиною.

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EL Кравчук поділився особистою драмою / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/el.kravchuk

Про що розповів артист:

Чому не склалася сім'я

Що сталося з його коханою

Про що мріє зараз

Український артист El Кравчук (справжнє ім'я - Андрій Остапенко) поділився в інтерв'ю особистим важким моментом, який йому довелося пережити.

Як розповів він в інтерв'ю Люкс.ФМ, йому важко далося розставання з його коханою дівчиною, з якою він будував стосунки у 2000-х роках. Виявилося, що співак і музикант насправді планував з нею сім'ю і дітей.

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Сама дівчина працювала в Берліні пластичним хірургом і також разом із ним планувала навіть вагітність. Однак пізніше пара все ж прийняла рішення розірвати стосунки. А через деякий час співак дізнався, що її вбили.

Хто такий EL Кравчук? EL Кравчук - український співак, актор і телеведучий. У 1995 році подав заявку на участь у міжнародному конкурсі "Червона Рута" і переміг у ньому. Почався запис першого альбому. У 1996 році підписав контракт із лейблом "Музична біржа" і вступив до Київської державної консерваторії. У 1997 році вийшов перший альбом виконавця "Нічий". У 2003 році Кравчук зробив перерву в сольній кар'єрі і весь час присвятив театральній постановці "Гамлет" (режисер - Андрій Жолдак). Кравчук взяв участь у 85 виставах в Україні, Голландії, Франції, Іспанії, Македонії, Хорватії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Сербії.

"Це було всередині 2000-х років. Мої друзі знали, як я все це складно переживав. Свого часу я дуже захотів створити сім'ю з дитиною. Я почав над цим працювати. Дівчина, з якою ми це все робили, була пластичним хірургом із Берліна, була цікавою людиною. Але, на жаль, сталося так, що вона потрапила в дуже складну ситуацію і наші подруги з Києва мені про все це розповіли. Ми вирішили, що якщо не виходить дитина, то далі стосунки складно будувати", - розповів EL Кравчук.

Тим часом, сам артист заявляє, що не перестає мріяти про нову міцну сім'ю і дітей.

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Як раніше писав Главред, легендарний український поп-співак і легенда естради 1990-х EL Кравчук відверто розповів про свої стосунки з Іваном Дорном - мовляв, вони товаришують, але артист не поділяє дорновські погляди.

Нагадаємо, раніше легендарний співак Андрій EL Кравчук вельми бурхливо висловився щодо українських артистів і музикантів, які вирушили шукати краще життя в Росії.

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