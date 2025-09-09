Чоловік Заворотнюк зважився на відчайдушний крок після смерті актриси

Коротко:
- Які рішення прийняв Петро Чернишов
- Як це пов'язано з Анастасією Заворотнюк
Російський фігурист Петро Чернишов, який рік тому поховав свою дружину - російську акторку Анастасію Заворотнюк, став самітником і оселився у величезному будинку акторки в Підмосков'ї.
Як пишуть російські пропагандисти, фігурист повністю присвятив себе доньці Мілі, яка тільки нещодавно пішла до школи. Ба більше, фігурист щодня ходить на могилу Заворотнюк.
Повідомляється також, що рідні артистки перетворили її будинок на справжній музей.
За словами російської світської дами Олени Кравець, Чернишов живе один, ні з ким не зустрічається і не шукає жодних стосунків. "Він вірний Анастасії, щодня ходить до неї на кладовище. Поруч із ним мама Анастасії, вона взяла на себе всі клопоти з побуту і турботу про Мілу. Онука - це її порятунок, адже біль втрати за донькою нікуди не дівається", - розповіла вона.
Коли померла Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла після довгої боротьби з раком мозку. Її сім'я ретельно оберігала Анастасію і в мережі не з'явилося жодної світлини акторки під час хвороби та на похороні.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
Вас також може зацікавити:
- Чоловік Заворотнюк привів на її могилу іншу жінку в річницю смерті
- Донька Заворотнюк вперше показала свого сина
- Пішла до школи: який вигляд має молодша донька Анастасії Заворотнюк
Про персону: Анастасія Заворотнюк
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред