Чоловік Заворотнюк зважився на відчайдушний крок після смерті актриси

Петро Чернишов прийняв рішення щодо свого особистого життя.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов були в шлюбі кілька років колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Заворотнюк

Коротко:

Які рішення прийняв Петро Чернишов

Як це пов'язано з Анастасією Заворотнюк

Російський фігурист Петро Чернишов, який рік тому поховав свою дружину - російську акторку Анастасію Заворотнюк, став самітником і оселився у величезному будинку акторки в Підмосков'ї.

Як пишуть російські пропагандисти, фігурист повністю присвятив себе доньці Мілі, яка тільки нещодавно пішла до школи. Ба більше, фігурист щодня ходить на могилу Заворотнюк.

Чернишов і дочка на могилі Заворотнюк / Фото 7Днів

Повідомляється також, що рідні артистки перетворили її будинок на справжній музей.

За словами російської світської дами Олени Кравець, Чернишов живе один, ні з ким не зустрічається і не шукає жодних стосунків. "Він вірний Анастасії, щодня ходить до неї на кладовище. Поруч із ним мама Анастасії, вона взяла на себе всі клопоти з побуту і турботу про Мілу. Онука - це її порятунок, адже біль втрати за донькою нікуди не дівається", - розповіла вона.

Коли померла Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла після довгої боротьби з раком мозку. Її сім'я ретельно оберігала Анастасію і в мережі не з'явилося жодної світлини акторки під час хвороби та на похороні.

