Дочка Міла покійної артистки пішла в перший клас російської школи.

Анастасія Заворотнюк із сім'єю / instagram.com/a_zavorotnyuk

Коротко:

Як зараз виглядає донька Заворотнюк і Чернишова

На кого вона схожа

Молодша донька фігуриста Петра Чернишова та покійної Анастасії Заворотнюк Міла пішла до першого класу.

У терористичній Москві відбулося святкування Дня знань, де старша дочка артистки Анна, показалася зі своєю молодшою сестрою, де чітко було видно обличчя дівчинки.

"Милочка пішла в перший клас! Як швидко летить час! Нехай її шкільний шлях буде світлим, радісним і повним відкриттів!" - написала вона на своїй сторінці в Telegram.

Молодша донька Заворотнюк пішла до школи / Фото Телеграм/Анютиними очима

До слова, молодша донька акторки є точною копією свого батька - Петра Чернишова.

донька Чернишова прийшла на виступ до батька / Фото РосЗМІ

Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла після довгої боротьби з раком мозку.

Про персону: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

