Пішла до школи: який вигляд має молодша донька Анастасії Заворотнюк

Коротко:
- Як зараз виглядає донька Заворотнюк і Чернишова
- На кого вона схожа
Молодша донька фігуриста Петра Чернишова та покійної Анастасії Заворотнюк Міла пішла до першого класу.
У терористичній Москві відбулося святкування Дня знань, де старша дочка артистки Анна, показалася зі своєю молодшою сестрою, де чітко було видно обличчя дівчинки.
"Милочка пішла в перший клас! Як швидко летить час! Нехай її шкільний шлях буде світлим, радісним і повним відкриттів!" - написала вона на своїй сторінці в Telegram.
До слова, молодша донька акторки є точною копією свого батька - Петра Чернишова.
Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла після довгої боротьби з раком мозку.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
Вас також може зацікавити:
- Падала в непритомність: колега Заворотнюк розповів про жорстокість на зйомках "Няні Віки"
- Донька Заворотнюк народила і розсекретила стать та ім'я дитини
- Чоловік Заворотнюк привів на її могилу іншу жінку в річницю смерті
Про персону: Анастасія Заворотнюк
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред