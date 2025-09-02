Рус
Пішла до школи: який вигляд має молодша донька Анастасії Заворотнюк

Олена Кюпелі
2 вересня 2025, 12:24
Дочка Міла покійної артистки пішла в перший клас російської школи.
Анастасія Заворотнюк із сім'єю
Анастасія Заворотнюк із сім'єю / instagram.com/a_zavorotnyuk

Коротко:

  • Як зараз виглядає донька Заворотнюк і Чернишова
  • На кого вона схожа

Молодша донька фігуриста Петра Чернишова та покійної Анастасії Заворотнюк Міла пішла до першого класу.

У терористичній Москві відбулося святкування Дня знань, де старша дочка артистки Анна, показалася зі своєю молодшою сестрою, де чітко було видно обличчя дівчинки.

"Милочка пішла в перший клас! Як швидко летить час! Нехай її шкільний шлях буде світлим, радісним і повним відкриттів!" - написала вона на своїй сторінці в Telegram.

Молодша донька Заворотнюк пішла до школи
Молодша донька Заворотнюк пішла до школи / Фото Телеграм/Анютиними очима

До слова, молодша донька акторки є точною копією свого батька - Петра Чернишова.

дочка Чернишова прийшла на виступ до батька
донька Чернишова прийшла на виступ до батька / Фото РосЗМІ

Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла після довгої боротьби з раком мозку.

Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

Про персону: Анастасія Заворотнюк

Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анастасія Заворотнюк новини шоу бізнесу
