"Розміром поменше": що відбувається з могилою Анастасії Заворотнюк - деталі

Коротко:
- Могилу Заворотнюк продовжують відвідувати близькі
- Рідні зірки організували догляд за могилою
Російська акторка Анастасія Заворотнюк померла 30 травня 2024 року, але шанувальники та близькі продовжують відвідувати її могилу на кладовищі в Москві.
Зазначимо, позиція актриси щодо війни в Україні не відома, оскільки вона тривалий час боролася з онкозахворюванням і не робила жодних публічних заяв.
Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, могила зірки потопає у квітах, жодного безладу там немає, ймовірно, там щодня прибирають.
"По периметру могили стоять великі білі вази, наповнені трояндами всіх кольорів і відтінків, а подекуди видніються півонії. У центрі розташований дерев'яний хрест із розп'яттям, а під ним - портрет Заворотнюк у рамці. Поруч є фотографії знаменитості, але меншого розміру", - написали росЗМІ.
Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
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