"Розміром поменше": що відбувається з могилою Анастасії Заворотнюк - деталі

У Мережі показали, який зараз вигляд має могила Анастасії Заворотнюк.

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Анастасію Заворотнюк не забувають шанувальники / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Заворотнюк

Коротко:

Могилу Заворотнюк продовжують відвідувати близькі

Рідні зірки організували догляд за могилою

Російська акторка Анастасія Заворотнюк померла 30 травня 2024 року, але шанувальники та близькі продовжують відвідувати її могилу на кладовищі в Москві.

Зазначимо, позиція актриси щодо війни в Україні не відома, оскільки вона тривалий час боролася з онкозахворюванням і не робила жодних публічних заяв.

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Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, могила зірки потопає у квітах, жодного безладу там немає, ймовірно, там щодня прибирають.

"По периметру могили стоять великі білі вази, наповнені трояндами всіх кольорів і відтінків, а подекуди видніються півонії. У центрі розташований дерев'яний хрест із розп'яттям, а під ним - портрет Заворотнюк у рамці. Поруч є фотографії знаменитості, але меншого розміру", - написали росЗМІ.

Могила Анастасії Заворотнюк / фото: скрін news.ru/

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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