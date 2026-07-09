"Я стала жертвою": Наталка Денисенко повідомила, що постраждала

Актриса розповіла про те, як її обдурили на велику суму грошей.

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Наталка Денисенко стала жертвою шахраїв / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Наталку Денисенко обдурили на гроші

Як це сталося

Популярна українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла підписникам в Instagram про те, що стала жертвою шахраїв. Нічого не підозрюючи, артистка переказала їм значну суму грошей.

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Почалося все невинно - актриса шукала в мережі якісне натуральне волосся. Зірка натрапила на акаунт у соцмережі з великою кількістю підписників і після узгодження замовлення переказала їм 9 тис. гривень. Після цього магазин перестав виходити на зв'язок.

Наталка Денисенко втратила велику суму грошей / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Я стала жертвою шахраїв. Мене обдурили на 9000 гривень. Мені 36 років, я стала жертвою шахраїв, бо шукала собі дитяче, класне, нефарбоване волосся з кучерями в Інтернеті, бо ніде в Києві його не можна було купити. Я натрапила на магазин в Instagram із купою відгуків та підписників. Вони підібрали для мене волосся, я переказала їм передоплату - 9000 гривень, і вони зникли. Мене обдурили, і я зрозуміла, що більше я так волосся купувати не буду", - розповіла Наталка.

За словами актриси, шахраї дуже вміло переконали її в листуванні одразу надіслати їм передоплату, пояснивши, що оформити післяплату нібито неможливо через велику суму загального замовлення.

Наталка Денисенко - листування з шахраями / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Як я довірилася інтернет-магазину? Моя майстриня шукала у трьох постачальників пасма відповідно до моїх побажань, але мені все не подобалося. Тоді я вирішила теж шукати, розпитувати, і мене добре "обробили" у листуванні. Сказали, нібито потрібно переказати великий аванс, оскільки "Нова пошта" нібито не дозволяє фізичним особам користуватися післяплатою понад 25 тисяч гривень…", - поділилася Денисенко.

Знаменитість не має наміру здаватися і вирішила звернутися до кіберполіції, щоб знайти шахраїв і повернути витрачені гроші.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що український актор Олег Загородній виступив із різкою критикою на адресу своїх колег Тараса Цимбалюка та Наталки Денисенко. У своєму інтерв’ю артист відкрито засудив сумнівну громадянську позицію цих знаменитостей.

Також Леся Нікітюк вирішила тимчасово покинути Київ разом зі своїм однорічним сином Оскаром. Заради безпеки та спокою малюка знаменитість вирушила на літні канікули до батьків у Хмельницький і показала кадри з рідного дому.

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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