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"Що ти чудиш": відомий актор жорстко розніс Цимбалюка та Денисенко

Христина Трохимчук
9 липня 2026, 05:59
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Олег Загородній розкритикував колег за відсутність чіткої громадянської позиції та демонстрацію розкішного способу життя під час війни.
Наталка Денисенко и Тарас Цимбалюк
Наталка Денисенко та Тарас Цимбалюк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

  • Олег Загородній розкритикував Тараса Цимбалюка
  • Скільки заробляє Тарас Цимбалюк
  • За що дісталося Наталці Денисенко та її обранцю

Український актор Олег Загородній різко розкритикував своїх колег Тараса Цимбалюка та Наталку Денисенко. В інтерв’ю Аліні Доротюк він висловився щодо сумнівної громадянської позиції знаменитостей.

На думку Загороднього, людина з такою медійністю, впливом і доходами зобов’язана робити для країни в рази більше. Він нагадав, що, за даними Forbes, один знімальний день Цимбалюка коштує до 60 тисяч гривень.

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"Знаю Тараса особисто. Не розумію його. Що ти чудиш, чувак? У тебе є такі можливості змінити цю країну і цей світ. Що ти робиш?" - емоційно висловився актор.

Загородній підкреслив, що Цимбалюк, маючи колосальні ресурси, демонструє лише атрибути розкішного життя, тоді як на фронті бракує техніки.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - скільки заробляє / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Що ми чуємо про Цимбалюка? 50–60 тисяч на день. Знаю, що у нього все розписано. Новий Range Rover. Одяг - Vetements і Balenciaga. Футболка може коштувати 500 євро. А скільки десятків автомобілів він передав за місяць? Чи є десь якась інформація?" - запитав артист.

Крім того, під хвилю критики Олега Загороднього потрапила й подруга Цимбалюка, актриса Наталка Денисенко. Він дорікнув їй за те, що вона активно транслює в Instagram розкішний відпочинок за кордоном зі своїм нареченим Юрієм Савранським, який, за його власними словами, звільнений від служби в армії за станом здоров’я.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський
Наталка Денисенко та Юрій Савранський / фото: instagram.com, Юрій Савранський

"Що ви робите? У вас є така сила. Куди ви ведете українське суспільство?" - звернувся до пари Загородній.

На завершення актор закликав продюсерів змінювати пріоритети в індустрії та звертати увагу на артистів із бездоганною репутацією. Як приклад він навів Володимира Ращука та Андрія Фединчика, які пішли захищати батьківщину в лавах ЗСУ.

Тарас Цимбалюк: інфографіка
Тарас Цимбалюк, інфографіка / Главред

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Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий за ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" та "Жіночий лікар".

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