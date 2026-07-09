"Що ти чудиш": відомий актор жорстко розніс Цимбалюка та Денисенко

Ви дізнаєтеся:
- Олег Загородній розкритикував Тараса Цимбалюка
- Скільки заробляє Тарас Цимбалюк
- За що дісталося Наталці Денисенко та її обранцю
Український актор Олег Загородній різко розкритикував своїх колег Тараса Цимбалюка та Наталку Денисенко. В інтерв’ю Аліні Доротюк він висловився щодо сумнівної громадянської позиції знаменитостей.
На думку Загороднього, людина з такою медійністю, впливом і доходами зобов’язана робити для країни в рази більше. Він нагадав, що, за даними Forbes, один знімальний день Цимбалюка коштує до 60 тисяч гривень.
"Знаю Тараса особисто. Не розумію його. Що ти чудиш, чувак? У тебе є такі можливості змінити цю країну і цей світ. Що ти робиш?" - емоційно висловився актор.
Загородній підкреслив, що Цимбалюк, маючи колосальні ресурси, демонструє лише атрибути розкішного життя, тоді як на фронті бракує техніки.
"Що ми чуємо про Цимбалюка? 50–60 тисяч на день. Знаю, що у нього все розписано. Новий Range Rover. Одяг - Vetements і Balenciaga. Футболка може коштувати 500 євро. А скільки десятків автомобілів він передав за місяць? Чи є десь якась інформація?" - запитав артист.
Крім того, під хвилю критики Олега Загороднього потрапила й подруга Цимбалюка, актриса Наталка Денисенко. Він дорікнув їй за те, що вона активно транслює в Instagram розкішний відпочинок за кордоном зі своїм нареченим Юрієм Савранським, який, за його власними словами, звільнений від служби в армії за станом здоров’я.
"Що ви робите? У вас є така сила. Куди ви ведете українське суспільство?" - звернувся до пари Загородній.
На завершення актор закликав продюсерів змінювати пріоритети в індустрії та звертати увагу на артистів із бездоганною репутацією. Як приклад він навів Володимира Ращука та Андрія Фединчика, які пішли захищати батьківщину в лавах ЗСУ.
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Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий за ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" та "Жіночий лікар".
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