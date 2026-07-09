"Що ти чудиш": відомий актор жорстко розніс Цимбалюка та Денисенко

Олег Загородній розкритикував колег за відсутність чіткої громадянської позиції та демонстрацію розкішного способу життя під час війни.

https://glavred.net/stars/chto-ty-chudish-izvestnyy-akter-zhestko-raznes-cimbalyuka-i-denisenko-10779029.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко та Тарас Цимбалюк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

Олег Загородній розкритикував Тараса Цимбалюка

Скільки заробляє Тарас Цимбалюк

За що дісталося Наталці Денисенко та її обранцю

Український актор Олег Загородній різко розкритикував своїх колег Тараса Цимбалюка та Наталку Денисенко. В інтерв’ю Аліні Доротюк він висловився щодо сумнівної громадянської позиції знаменитостей.

На думку Загороднього, людина з такою медійністю, впливом і доходами зобов’язана робити для країни в рази більше. Він нагадав, що, за даними Forbes, один знімальний день Цимбалюка коштує до 60 тисяч гривень.

відео дня

"Знаю Тараса особисто. Не розумію його. Що ти чудиш, чувак? У тебе є такі можливості змінити цю країну і цей світ. Що ти робиш?" - емоційно висловився актор.

Загородній підкреслив, що Цимбалюк, маючи колосальні ресурси, демонструє лише атрибути розкішного життя, тоді як на фронті бракує техніки.

Тарас Цимбалюк - скільки заробляє / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Що ми чуємо про Цимбалюка? 50–60 тисяч на день. Знаю, що у нього все розписано. Новий Range Rover. Одяг - Vetements і Balenciaga. Футболка може коштувати 500 євро. А скільки десятків автомобілів він передав за місяць? Чи є десь якась інформація?" - запитав артист.

Крім того, під хвилю критики Олега Загороднього потрапила й подруга Цимбалюка, актриса Наталка Денисенко. Він дорікнув їй за те, що вона активно транслює в Instagram розкішний відпочинок за кордоном зі своїм нареченим Юрієм Савранським, який, за його власними словами, звільнений від служби в армії за станом здоров’я.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / фото: instagram.com, Юрій Савранський

"Що ви робите? У вас є така сила. Куди ви ведете українське суспільство?" - звернувся до пари Загородній.

На завершення актор закликав продюсерів змінювати пріоритети в індустрії та звертати увагу на артистів із бездоганною репутацією. Як приклад він навів Володимира Ращука та Андрія Фединчика, які пішли захищати батьківщину в лавах ЗСУ.

Тарас Цимбалюк, інфографіка / Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що Леся Нікітюк тимчасово виїхала з Києва, забравши з собою маленького сина Оскара, якому виповнився лише рік. До такого кроку ведучу підштовхнула вкрай напружена ситуація через часті повітряні атаки на місто.

Також у Нью-Йорку на 88-му році життя пішла з життя відома актриса Луїза Лассер, колишня дружина режисера Вуді Аллена. Свої перші кроки в кіноіндустрії артистка робила саме у фільмах екс-чоловіка, проте справжню славу їй приніс проєкт Нормана Ліра.

Читайте також:

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий за ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" та "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред