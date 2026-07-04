"Не варто відкладати": Денисенко зробила несподівану заяву про весілля

Наталка Денисенко поспішає вийти заміж вдруге.

https://glavred.net/starnews/ne-stoit-otkladyvat-denisenko-sdelala-neozhidannoe-zayavlenie-o-svadbe-10778063.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Наталка Денисенко виходить заміж за Юрія Савранського

Що вона розповіла про весілля

Популярна актриса Наталка Денисенко вирішила не відкладати весілля на потім і вийти заміж найближчим часом. У своєму Instagram вона звернулася до всіх, хто може допомогти їй організувати свято якомога швидше.

Денисенко вже почала шукати фахівців, які займаються підготовкою до весілля. Артистка шукає організаторів, флористів, декораторів та інших людей, без яких організувати масштабне свято просто неможливо. Наталка зазначила, що не хоче надовго затримуватися в статусі нареченої, тому весілля має відбутися якомога швидше.

відео дня

Наталка Денисенко шукає фахівців для весілля / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Сьогодні зрозуміли, що не варто нічого відкладати", - написала актриса.

Така поспішність у підготовці до весілля знову роздула в мережі чутки про те, що Наталка форсує події через ймовірну вагітність. Сама ж артистка зазначила, що щільні графіки не дозволяють їй і Юрію Савранському відкладати урочистість. А щодо своєї фігури Денисенко відповіла ще відвертіше - вона стверджує, що просто набрала вагу.

Наталка Денисенко виходить заміж / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - особисте життя

Актриса виховує сина від шлюбу з Андрієм Фединчиком, з яким вони розлучилися у травні 2025 року після восьми років спільного життя. За словами Наталії, причиною розставання стало згасання почуттів. Наразі артистка перебуває у стосунках з Юрієм Савранським, а нещодавно стало відомо про їхні офіційні заручини.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що актриса Інна Білоконь, яка здобула широку популярність як сценічна мама Верки Сердючки, поділилася з підписниками кадрами з сімейного відпочинку. На опублікованих в Instagram знімках артистка показала улюблену онуку та чоловіка.

Також американська поп-діва Тейлор Свіфт офіційно пов'язала себе узами шлюбу з Тревісом Келсі. Про своє весілля закохані оголосили досить оригінальним способом: одразу після урочистої церемонії на величезному екрані з’явився промовистий напис "JUST T&T MARRIED".

Читайте також:

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред