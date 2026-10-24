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Батька Меган Маркл звинувачують у серйозному злочині проти дітей

Олена Кюпелі
24 жовтня 2026, 13:26
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Томас Маркл зіткнувся з дуже серйозним звинуваченням на свою адресу.
Меган Маркл може повернутися в кіно
Меган Маркл може повернутися в кіно / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Коротко:

  • Хто виявив матеріали в коробках батька Меган
  • У чому його звинувачують

Навколо сім'ї Меган Маркл розгорівся новий скандал після публікації інформації про лист, надісланий британській поліції у 2018 році.

Як пише Page Six, у ньому батька герцогині Сассекської Томаса Маркла-старшого звинувачували у сексуальному насильстві над дитиною. Автор листа також стверджував, що чоловік нібито розповідав про поїздки на Філіппіни та до Таїланду з метою вчинення злочинів проти дітей.

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За даними ЗМІ, звернення було адресоване спеціалізованому підрозділу лондонської поліції - Центру оцінки загроз, пов’язаних із переслідуванням публічних осіб (Fixated Threat Assessment Centre). Особа автора листа публічно не розкривається, а обставини, викладені в ньому, поки що не підтверджені судом.

Меган Маркл розповіла, коли дізналася про звинувачення

23 жовтня Меган виступила із заявою, в якій підтвердила, що дізналася про тривожні звинувачення на адресу батька ще після свого весілля з принцом Гаррі в травні 2018 року. За її словами, копію листа їй передали після звернення до правоохоронних органів, а також запевнили, що викладені відомості перевіряються.

Герцогиня зізналася, що повідомлення про поточне розслідування глибоко її вразили. Вона висловила співчуття дітям, які могли постраждати, і наголосила, що сподівається на справедливий розгляд справи.

Меган Маркл, Томас Маркл
Меган Маркл та її батько Томас Маркл / Скріншот 7News Spotlight

Меган також пояснила, чому протягом багатьох років не підтримувала близьких стосунків із батьком і не дозволяла йому спілкуватися зі своїми дітьми - принцом Арчі та принцесою Лілібет.

За словами герцогині, її рішення було продиктоване бажанням захистити дітей. Вона додала, що розраховувала на дії правоохоронних органів, які повинні забезпечувати безпеку й інших сімей.

Чому проти Томаса Маркла ведеться розслідування

Нові публікації з’явилися після повідомлень про перевірку щодо 82-річного Томаса Маркла-старшого на Філіппінах. За даними ЗМІ, його син Томас Маркл-молодший заявив, що виявив серед речей батька велику кількість матеріалів із зображеннями сексуального насильства над дітьми, після чого звернувся до правоохоронних органів.

Як стверджує Томас-молодший, мова могла йти про сотні або навіть тисячі зображень, виявлених у коробках, серед старих телефонів та інших речей. Ці відомості були опубліковані з посиланням на його розповідь британським журналістам.

При цьому наявність таких матеріалів, їхнє походження та обставини виявлення мають бути встановлені в ході перевірки. На момент публікації звинувачення не були підтверджені судовим рішенням.

Представник лондонської поліції повідомив ЗМІ, що відомству відомо про публікації щодо листа 2018 року. За його словами, проводиться внутрішня перевірка, щоб встановити обставини передачі документа. У поліції також заявили, що раніше не розслідували і наразі не розслідують справу стосовно чоловіка віком понад 80 років, який проживає за межами Великої Британії.

Томас Маркл відкинув звинувачення

Сам Томас Маркл-старший категорично заперечує звинувачення. У коментарі Daily Mail він заявив, що вражений словами сина і вважає їх брехнею. Чоловік підкреслив, що не скоював того, у чому його звинувачують.

Його дочка Саманта Маркл також виступила на захист батька. Вона назвала звинувачення вигадкою і припустила, що конфлікт може бути пов’язаний із фінансовими розбіжностями між родичами. Ці твердження також не отримали незалежного підтвердження.

Меган і Гаррі зі своїми дітьми
Меган і Гаррі зі своїми дітьми / Фото Instagram/meghan

Таким чином, публічно пролунали протилежні заяви членів сім’ї, а остаточні висновки мають залежати від результатів розслідування та встановлених фактів.

Як скандал пов’язаний із багаторічним конфліктом Меган із батьком

Стосунки Меган Маркл із батьком зіпсувалися ще перед її весіллям із принцом Гаррі у 2018 році. Томас Маркл не був присутній на церемонії, пославшись на проблеми зі здоров’ям. Згодом сімейний конфлікт неодноразово ставав предметом обговорення в британській та американській пресі.

Незважаючи на багаторічне відчуження, минулого року Меган, за повідомленнями ЗМІ, написала батькові після того, як йому знадобилася екстрена операція з ампутацією ноги. Зміст їхнього листування публічно не розкривався.

Нинішня історія знову привернула увагу до причин розриву між батьком і дочкою. Однак ключові обставини звинувачень ще належить встановити. Меган висловила надію, що розслідування буде доведено до кінця, а головним пріоритетом залишиться безпека дітей.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, що Меган Маркл знову опинилася в центрі уваги через дорогий гардероб.

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Про особу: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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