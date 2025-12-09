Гвоздьова з дочкою опинилася в лікарні: що сталося

Танцівниця показала, як сильно травмувалася її дочка і що з нею сталося.

Ілона Гвоздьова показалася в лікарні/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

Що сталося з донькою Гвоздьової

У чому хороша новина

Українська відома танцівниця Ілона Г воздьова повідомила про те, що її дочка серйозно травмувалася.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Вона показала фото дочки з рукою в гіпсі. При цьому дівчинка не виглядала наляканою або засмученою. Сама танцівниця жартує, що для доньки є і хороша, і погана новина.

Ілона Гвоздьова поділилася новиною / instagram.com/ilonagvozdeva

"А потім понеділок закінчився так. Погана новина, що це ліва, а не права, і в школу все одно підемо і буде писати. Хороша новина - можна розписатися на гіпсі", - написала вона.

Ілона Гвоздьова показала доньку / Фото Instagram/ilonagvozdeva

Про персону: Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова стала відомою в широких колах після участі в проектах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками". Вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.

