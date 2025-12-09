Знайшов нову подружку: Лорак поділилася особистим

Коротко:
- Що робить Лорак
- У кого з'явилася подружка
Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і вирішила шукати кращої долі в країні-агресорі, зробила несподіване зізнання на своїй сторінці в забороненому в терористичній Росії Instagram.
Так, зрадниця показала фото, на якому позує зі своїми собачками-пуделями. І подією з життя запроданки є те, що одна з її собачок "знайшла подружку".
"Тоша знайшов нову подружку. Знайомтеся, Клеопатра", - написала вона.
До слова, Лорак також поділилася неприємним відео, в якому очевидно кострубато знімає рекламну інтеграцію про готель на Мальдівах. Чоловік-гастарбайтер, який не працює, навряд чи може забезпечити своїй дружині відпочинок на лакшері-курорті. Тому Лорак доводиться заробляти собі на відпочинок, рекламуючи готелі на своїй сторінці.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв, що українська відома танцівниця Ілона Гвоздьова повідомила про те, що її дочка серйозно травмувалася. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
Раніше також блогерка Катерина Остапчук поділилася секретами своєї краси і розповіла, як справляється з наслідками тривоги вранці.
Вас також може зацікавити:
- "Якими вразили російські танкери": Ані Лорак відзначили за донати ЗСУ
- "Гастарбайтерка на болотах": відфотошоплена Лорак стала посміховиськом
- "Огидно й абсурдно": розкрилася правда про Повалій і Лорак
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред