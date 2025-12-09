Знайшов нову подружку: Лорак поділилася особистим

Лорак написала про те, що в їхньому з чоловіком житті з'явилася нова подружка.

https://glavred.net/starnews/nashel-novuyu-podruzhku-lorak-podelilas-lichnym-10722482.html Посилання скопійоване

Ані Лорак та Ісаак Віджраку нещодавно одружилися / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Що робить Лорак

У кого з'явилася подружка

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і вирішила шукати кращої долі в країні-агресорі, зробила несподіване зізнання на своїй сторінці в забороненому в терористичній Росії Instagram.

Так, зрадниця показала фото, на якому позує зі своїми собачками-пуделями. І подією з життя запроданки є те, що одна з її собачок "знайшла подружку".

відео дня

"Тоша знайшов нову подружку. Знайомтеся, Клеопатра", - написала вона.

Лорак поділилася особистим / Фото Instagram/anilorak

До слова, Лорак також поділилася неприємним відео, в якому очевидно кострубато знімає рекламну інтеграцію про готель на Мальдівах. Чоловік-гастарбайтер, який не працює, навряд чи може забезпечити своїй дружині відпочинок на лакшері-курорті. Тому Лорак доводиться заробляти собі на відпочинок, рекламуючи готелі на своїй сторінці.

Лорак кострубато готується до інтеграції / Скриншот Instagram/anilorak

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що українська відома танцівниця Ілона Гвоздьова повідомила про те, що її дочка серйозно травмувалася. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Раніше також блогерка Катерина Остапчук поділилася секретами своєї краси і розповіла, як справляється з наслідками тривоги вранці.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред