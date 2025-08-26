Рус
Кейт Міддлтон уперше змінила колір волосся: який у неї вигляд

Олена Кюпелі
26 серпня 2025, 16:15оновлено 26 серпня, 22:30
Принцеса Уельська показала нову зачіску і новий колір волосся.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон змінила імідж / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Коротко:

  • Як зараз виглядає Кейт Міддлтон
  • У який колір вона пофарбувала волосся

У Кейт Міддлтон нова королівська зачіска.

Принцеса Уельська дебютувала з найсвітлішою на сьогоднішній день зачіскою, сидячи на пасажирському сидінні свого позашляховика поруч з принцом Вільямом і трьома дітьми - 12-річним принцом Джорджем, 10-річною принцесою Шарлоттою і 7-річним принцом Луї.

відео дня

Як пише ENews, 43-річна принцеса одягла темно-ягідне пальто і капелюх у тон із помітно світлішими світлими локонами, під час поїздки на церковну службу в церкву Краті-Кьорк, розташовану недалеко від королівської резиденції Балморал у Шотландії.

Кейт Міддлтон пережила нелегкі часи
Кейт Міддлтон має гарний вигляд / ФотоI nstagram/The Prince and Princess of Wales

Переглянути нові фото принцеси можна тут

До Кейт і Вільяма приєдналися й інші члени королівської сім'ї, включно з королем Карлом III і його дружиною королевою Каміллою, принцесою Анною та її чоловіком сером Тімоті Лоуренсом, а також принцом Едвардом і його дружиною герцогинею Софі.

Хоча Кейт довела, що може стати ще світлішою, ніж медовий блонд, з яким вона дебютувала минулого місяця, вона не єдина представниця королівської сім'ї, яка зважилася на експерименти із зачісками. Ба більше, її сестра Піппа Міддлтон нещодавно блиснула новим образом під час рідкісної появи на Гран-прі Великобританії Формули-1.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

Про персону: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

