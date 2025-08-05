"Стався рецидив": Кейт Міддлтон налякала своїх підданих

Піддані Кейт Міддлтон стурбовані зовнішнім виглядом принцеси.

https://glavred.net/starnews/sluchilsya-recidiv-keyt-middlton-napugala-svoih-poddannyh-10687298.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Коротко:

Чому є побоювання з приводу Кейт Міддлтон

На що звернули увагу її піддані

Тендітний вигляд Кейт Міддлтон викликає побоювання за здоров'я майбутньої королеви Великобританії через півроку після того, як вона заявила про ремісію раку.

Як повідомляє RadarOnline.com, сама Кейт виглядає навіть меншою, ніж фігура її маленької доньки.

відео дня

Відважна 43-річна принцеса Кейт сміливо повернулася до своїх обов'язків у палаці, але її відсутність на червневих скачках Royal Ascot була примітною. Однак джерела при дворі були шоковані її примарним виглядом кілька тижнів потому на тенісному турнірі у Вімблдоні, який вона відвідала разом із чоловіком і дітьми.

"Кейт болісно худне, і люди побоюються, що це ознака того, що вона насилу відновлюється після лікування раку - або, що ще гірше, у неї стався рецидив", - повідомив інсайдер.

Кейт Міддлтон важить 40 кг/ instagram.com/princeandprincessofwales

Джерела повідомили, що принцеса Уельська майже схудла до 40 кілограмів.

"Вона так багато пережила і хоче бути поруч із королівською сім'єю і робити свій внесок, але, очевидно, почувається погано", - пояснив інсайдер.

"Ходять чутки, що їй важко, у неї немає апетиту, і через це вона втрачає вагу. Вона схудла і практично втратила м'язовий тонус. У Кейт завжди була спортивна фігура, але зараз вона далека від неї. Вона пройшла через важкий шлях. Хіміотерапія - це не прогулянка в парку", - додав він.

Кейт Міддлтон пережила нелегкі часи / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Хвороба Кейт Міддлтон

Зазначимо, у березні 2024 року Міддлтон оголосила про лікування невідомої форми раку після операції на черевній порожнині і більшу частину року провела далеко від публіки.

У січні 2025 року вона повідомила, що завершила лікування і перебуває у стадії ремісії.

Однак відсутність Міддлтон на Королівських перегонах в Аскоті показала, що їй все ще потрібен час, щоб зосередитися на своєму здоров'ї, повідомляють джерела.

"Схоже, все занадто рано і занадто багато", - зауважив інсайдер. "Очевидно, Кейт потрібен відпочинок і харчування".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред