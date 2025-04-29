Кейт Міддлтон знову дала привід думати, що їй стало гірше

Принцеса Вельська не з'явилася на важливому публічному заході, чим відродила нову хвилю чуток про здоров'я.

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Кейт Міддлтон спровокувала нові чутки/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Коротко:

Де не з'явилася Кейт Міддлтон

Що з нею сталося

Шанувальники Кейт Міддлтон занепокоїлися знову, адже принц Вільям відвідав похорон Папи Франциска без своєї дружини.

Як пише Page Six, 42-річного принца Уельського сфотографували, коли він входив до собору Святого Петра у Ватикані, де Папу Франциска пом'янула Колегія кардиналів в оточенні інших світових лідерів.

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Відсутність Міддлтон була помітною з огляду на те, що дружини інших високопоставлених осіб, включно з Меланією Трамп і Джилл Байден, були присутні на релігійній церемонії разом зі своїми чоловіками, президентом Трампом і колишнім президентом США Джо Байденом.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон / ua.depositphotos.com

Однак принцеса Уельська, 43 роки, не приїхала на похорон, оскільки, як повідомляється, присутність другої половинки британської королівської сім'ї не є обов'язковою.

У 2005 році тодішній принц Чарльз вирушив на похорон Папи Іоанна Павла II наодинці, хоча він мав одружитися з Каміллою Паркер Боулз наступного дня після служби.

За даними видання Town and Country, Міддлтон, яка завершила лікування раку тільки у вересні минулого року, продовжує з обережністю ставитися до публічних заходів, на які вона ходить.

Кейт Міддлтон пережила нелегкі часи / ФотоI nstagram/The Prince and Princess of Wales

Як повідомляється, мати трьох дітей, як очікується, вперше за п'ять тижнів з'явиться на публіці в цю з дводенним візитом на Шотландські острови.

Вільям, тим часом, був присутній на похороні Франциска, оскільки він мав бути присутнім від імені свого батька, короля Карла III, та інших членів британської королівської сім'ї.

Чарльз, якому було 76 років, пропустив церемонію відповідно до протоколу і прецеденту Букінгемського палацу, який наказує правлячій монархії не бути присутнім на похороні.

Франциск помер у понеділок у віці 88 років внаслідок інсульту. Ця новина з'явилася після його багатомісячної боротьби з двосторонньою пневмонією.

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Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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