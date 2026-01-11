Тиждень почнеться без світла: в Укренерго розповіли про обмеження на 12 січня

Коротко:
- В Україні 12 січня вводять погодинні відключення світла
- Обмеження стосуються промислових підприємств
- Причина – нові ракетно-дронові атаки РФ
З понеділка, 12 січня, по всій Україні запроваджують погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для великих промислових підприємств. Про це повідомили в Укренерго.
"Це пряма наслідок свіжих російських ракетно-дронових атак на ключові енергетичні об'єкти – ворог знову намагається вимкнути нам світло", – зазначають у компанії.відео дня
Ситуація в енергосистемі
Фахівці додають, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою і може змінюватися щохвилини. Через це точний час і тривалість відключень залежатиме від оперативної ситуації та стану пошкоджених об’єктів.
Щоб не залишитися без світла несподівано, в Укренерго радять регулярно перевіряти актуальні графіки на сторінках вашого обленерго. Інформацію оновлюють для кожного регіону та окремих міст.
"Коли струм повернеться – не марнуйте! Споживайте ощадливо, бо від кожного з нас залежить, як переживемо цю атаку", – додають у компанії.
Коли відключення світла можуть стати тривалішими
Нардеп від фракції "Слуга народу" та член комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк зазначає, що через посилення морозів відключення електроенергії в Україні можуть стати тривалішими.
На його думку, суворі та затяжні морози створюють додаткове навантаження на енергосистему, що може спричинити введення додаткової черги відключень.
"З неділі починається зниження температури, очікуються тривалі і низькі температурні режими. Це додаткове навантаження на енергосистему, в першу чергу через погодні умови", – пояснив Нагорняк.
Відключення світла - останні новини України
Як повідомляв Главред, ситуація з електроенергією в Києві може покращитись вже до четверга 15 січня. Тривають роботи із відновлення постачення електроенергії в столиці. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.
Крім того, в Україні резерви обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, сформовані під час підготовки до опалювального сезону, поступово вичерпуються, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Нагадаємо, 9 січня в Києві ввели екстрені відключення світла після ворожого обстрілу. Через складну ситуацію в енергетиці в Києві також збільшили інтервал руху поїздів метрополітену.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
