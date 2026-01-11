Тиждень почнеться без світла: в Укренерго розповіли про обмеження на 12 січня

Через непередбачувану ситуацію в енергосистемі час та обсяг відключень для конкретних адрес треба перевіряти окремо.

https://glavred.net/energy/nedelya-nachnetsya-bez-sveta-v-ukrenergo-rasskazali-ob-ogranicheniyah-na-12-yanvarya-10731446.html Посилання скопійоване

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

В Україні 12 січня вводять погодинні відключення світла

Обмеження стосуються промислових підприємств

Причина – нові ракетно-дронові атаки РФ

З понеділка, 12 січня, по всій Україні запроваджують погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для великих промислових підприємств. Про це повідомили в Укренерго.

"Це пряма наслідок свіжих російських ракетно-дронових атак на ключові енергетичні об'єкти – ворог знову намагається вимкнути нам світло", – зазначають у компанії. відео дня

Ситуація в енергосистемі

Фахівці додають, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою і може змінюватися щохвилини. Через це точний час і тривалість відключень залежатиме від оперативної ситуації та стану пошкоджених об’єктів.

Щоб не залишитися без світла несподівано, в Укренерго радять регулярно перевіряти актуальні графіки на сторінках вашого обленерго. Інформацію оновлюють для кожного регіону та окремих міст.

"Коли струм повернеться – не марнуйте! Споживайте ощадливо, бо від кожного з нас залежить, як переживемо цю атаку", – додають у компанії.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Коли відключення світла можуть стати тривалішими

Нардеп від фракції "Слуга народу" та член комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк зазначає, що через посилення морозів відключення електроенергії в Україні можуть стати тривалішими.

На його думку, суворі та затяжні морози створюють додаткове навантаження на енергосистему, що може спричинити введення додаткової черги відключень.

"З неділі починається зниження температури, очікуються тривалі і низькі температурні режими. Це додаткове навантаження на енергосистему, в першу чергу через погодні умови", – пояснив Нагорняк.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, ситуація з електроенергією в Києві може покращитись вже до четверга 15 січня. Тривають роботи із відновлення постачення електроенергії в столиці. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Крім того, в Україні резерви обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, сформовані під час підготовки до опалювального сезону, поступово вичерпуються, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Нагадаємо, 9 січня в Києві ввели екстрені відключення світла після ворожого обстрілу. Через складну ситуацію в енергетиці в Києві також збільшили інтервал руху поїздів метрополітену.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред