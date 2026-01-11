Рус
Тиждень почнеться без світла: в Укренерго розповіли про обмеження на 12 січня

Руслан Іваненко
11 січня 2026, 19:12
Через непередбачувану ситуацію в енергосистемі час та обсяг відключень для конкретних адрес треба перевіряти окремо.
Свет, отключение
Ситуація в енергосистемі залишається напруженою / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • В Україні 12 січня вводять погодинні відключення світла
  • Обмеження стосуються промислових підприємств
  • Причина – нові ракетно-дронові атаки РФ

З понеділка, 12 січня, по всій Україні запроваджують погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для великих промислових підприємств. Про це повідомили в Укренерго.

"Це пряма наслідок свіжих російських ракетно-дронових атак на ключові енергетичні об'єкти – ворог знову намагається вимкнути нам світло", – зазначають у компанії.

Ситуація в енергосистемі

Фахівці додають, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою і може змінюватися щохвилини. Через це точний час і тривалість відключень залежатиме від оперативної ситуації та стану пошкоджених об’єктів.

Щоб не залишитися без світла несподівано, в Укренерго радять регулярно перевіряти актуальні графіки на сторінках вашого обленерго. Інформацію оновлюють для кожного регіону та окремих міст.

"Коли струм повернеться – не марнуйте! Споживайте ощадливо, бо від кожного з нас залежить, як переживемо цю атаку", – додають у компанії.

Тиждень почнеться без світла: в Укренерго розповіли про обмеження на 12 січня
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Коли відключення світла можуть стати тривалішими

Нардеп від фракції "Слуга народу" та член комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк зазначає, що через посилення морозів відключення електроенергії в Україні можуть стати тривалішими.

На його думку, суворі та затяжні морози створюють додаткове навантаження на енергосистему, що може спричинити введення додаткової черги відключень.

"З неділі починається зниження температури, очікуються тривалі і низькі температурні режими. Це додаткове навантаження на енергосистему, в першу чергу через погодні умови", – пояснив Нагорняк.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, ситуація з електроенергією в Києві може покращитись вже до четверга 15 січня. Тривають роботи із відновлення постачення електроенергії в столиці. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Крім того, в Україні резерви обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, сформовані під час підготовки до опалювального сезону, поступово вичерпуються, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Нагадаємо, 9 січня в Києві ввели екстрені відключення світла після ворожого обстрілу. Через складну ситуацію в енергетиці в Києві також збільшили інтервал руху поїздів метрополітену.

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

свет Укренерго новини України відключення світла
