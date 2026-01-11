Києву загрожують 'жорсткі' відключення: названо терміни обмеження електропостачання

Передача атомної енергії в місто поки що неможлива, а пошкоджені генератори забезпечують лише близько 20% потреб.

Киянам попередили про відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Важливо:

На Київ чекають серйозні відключення електроенергії

Низькі температури посилюють навантаження на мережу

Наступного тижня киянам загрожують серйозні відключення електроенергії.

Про це заявив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Київ24.

За його словами, низькі температури посилюють навантаження на мережу, а після російських обстрілів електропостачання в столиці працює тільки через аварійні схеми.

Передача атомної енергії в місто поки що неможлива, а пошкоджені генератори забезпечують лише близько 20% потреб.

"Наступний тиждень пройде за жорстким графіком відключень", — підкреслив експерт, зазначивши, що особливо складно доведеться жителям верхніх поверхів багатоповерхівок, починаючи з п'ятого-дев'ятого.

Відключення опалення: що кажуть експерти

Експерт з ЖКГ Олег Попенко пояснив, що тимчасовий злив води з опалювальних систем у київських будинках проводиться заради їх збереження.

Він зазначив, що без цього заходу труби і системи водопостачання могли б вийти з ладу, а житло — втратити придатність для проживання.

Відключення через удари РФ: новини по темі

Раніше жителів Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

