Каменських розповіла, чому вони з Потапом збрехали про розставання

Настя Каменських розповіла, чому пара зробила таку заяву.

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Каменських розповіла про розлучення / Колаж Главред, фото - скріншот

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У чому журналістка викрила дует

Що сказали Настя і Потап

Популярна українська співачка Анастасія Каменських та її чоловік-продюсер Потап розповіли, чому кілька місяців тому повідомили про своє розставання як пари.

Про це вони розповіли в інтерв’ю Катерині Гордєєвій.

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На запитання про те, в якому статусі зараз перебуває пара, Каменських відповіла, що вони чоловік і дружина. "Ми ніколи не говорили, що розлучилися", - каже Каменських.

Гордєєва тоді згадала допис Каменських і Потапа в Instagram, де вони зробили заяву: "Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все добігає кінця. Як не крути, але ми не пара".

За словами Гордєєвої, саме такими словами публічні особи зазвичай повідомляють про своє розставання.

Каменських про розлучення / Скріншот

"Це було продумано", - каже Каменських. "Це було зроблено для того, щоб посилити ефект повернення дуету", - додає співачка.

Гордєєва також запитала, як вони ставляться до такої "маніпуляції найдорожчим, що є у людини - особистим життям".

"Я б не сказала, що це була якась суперманіпуляція. Так, маніпулюють нашими іменами та всім", - додала артистка.

За словами Потапа, правда нікому не потрібна, оскільки вона "нецікава й нудна".

Потап і Настя Каменських - історія кохання

Зустріч пари відбулася у 2006 році, коли Потап шукав вокалістку для свого нового проєкту. Спочатку артисти відчували один до одного неприязнь і постійно конфліктували за лаштунками. Згодом їхня робоча співпраця переросла в роман, який зірки тривалий час приховували. У 2014 році Потап офіційно розлучився з дружиною Іриною Горовою, а офіційне підтвердження стосунків із Настею відбулося лише в день їхнього весілля - 23 травня 2019 року.

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Про особу: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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