"Добралися до тебе": Потап і Настя замахнулися на Вєрку Сердючку

Артисти, які виїхали, кинули виклик легендарному артисту.

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Вєрка Сердючка - Потап і Настя Каменських / колаж: Главред, скріншот із відео

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Потап і Настя анонсували вихід нового треку

Чому вони зачепили Андрія Данилка

Колись популярні українські артисти Потап і Настя Каменських вирішили вскочити в останній вагон своєї слави, що йде на спад, і анонсували вихід нового треку, паралельно зачепивши Вєрку Сердючку в Instagram.

У відео Потап і Настя відповіли на закиди щодо того, що вони возз’єдналися лише заради заробітку на старих хітах, а нової творчості досі немає. З чималою часткою іронії артисти визнали, що встигли скопіювати ще далеко не всі чужі ідеї.

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"Ми взагалі не мали записувати це відео, але вирішили, що краще ви дізнаєтеся про це від нас. Усі чомусь вирішили, що ми повернулися лише для того, щоб знову співати старі хіти. Але ж ми ще не все сплагіатували. Тому ми записали нову пісню", - заявили виконавці.

Потап і Настя анонсували нову пісню / скрін з Instagram

Пара презентувала короткий уривок із майбутньої композиції. У самому кінці ролика артисти вирішили кинути виклик легендарній Вєрці Сердючці. Потап упевнено заявив, що їхній новий іспаномовний рядок цілком здатний затьмарити багаторічний хіт.

"До речі, рано чи пізно все закінчується. Навіть легендарне "Sieben, sieben Ai lyu lyu", бо тепер є "очо-очо, від Потапа, очо-очо з Настею", що в перекладі з іспанської означає "вісім". Побачимо, чи зможемо ми перевершити "Sieben, sieben Ai lyu lyu", - висловився репер.

У підписі до відео Потап і Настя знову згадали Сердючку і навіть позначили її, щоб привернути увагу до своєї витівки.

Потап і Настя зачепили Верку Сердючку / скрін з відео

"Вєрка Сердючка, ось ми добралися й до тебе!", - оптимістично заявили артисти, які давно не з’являються в Україні. Незважаючи на такий гучний виклик із використанням її хіта, Андрій Данилко проігнорував Потапа та Настю.

Коментатори, як завжди, не оцінили нову творчість дуету, який уже спокійно пише нові пісні мовою країни-агресора. Відродження старого проєкту в аудиторії стійко асоціюється з тим, що Потапу та Насті не вдалося побудувати самостійну кар’єру на Заході.

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Настя Каменських, інфографіка / Главред

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Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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