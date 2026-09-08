РФ намагалася зірвати візит Віткоффа і Кушнера: Зеленський розкрив деталі

Президент повідомив, що сторони домовилися про новий візит.

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Американська делегація в Києві / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

Віткоффа і Кушнера готові були прийняти американським літаком в Україні

Після ударів по аеродромах делегація приїхала до Києва потягом

Наступного разу американську делегацію може доставити президентський літак

Україна була готова прийняти американський літак із представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, однак після російських ударів по аеродромах у Борисполі та Жулянах делегація обрала залізничний маршрут. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам, передає "Новини.Live".

За словами глави держави, для прибуття американської делегації могли використовуватися одразу два київські аеропорти. Росія завдала ударів по злітно-посадковій смузі в Жулянах та аеродрому в Борисполі, однак технічно вони залишалися придатними для роботи.

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"Україна була готова приймати американський літак, можна було користуватися і Борисполем, і Жулянами. Росія вдарила і по смузі в Жулянах, і в Борисполі, але все технічно працювало. Питання - чи дає цей безпековий коридор Росія", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що американські представники могли прилетіти до Білорусі, після чого дістатися Києва через Гомель. За словами президента, українські спецслужби опрацювали такий варіант, однак делегація зрештою обрала поїзд.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Зеленський повідомив, що сторони вже домовилися про новий візит і наголосив на важливості не затягувати з такими зустрічами.

За його словами, наступного разу американські представники можуть спробувати прибути літаком. Один із варіантів - прилетіти до Польщі, звідки президентський літак України зможе доставити делегацію до Києва.

Яке значення для України мають переговори - думка експерта

Переговори з посланцями Трампа мають важливе значення не лише для України, оскільки США побоюються можливого розширення війни на територію країн ЄС і НАТО. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, у Вашингтоні дедалі більше усвідомлюють, що Росія може бути налаштована на тривалу війну та потенційне розширення бойових дій на нові території.

"Усвідомлення того, що Росія налаштована на війну в довгостроковій перспективі та з виходом на новий театр бойових дій - країни ЄС/НАТО, як ніщо інше, стало причиною появи американської делегації в Україні", - зазначив Коваленко.

Експерт припускає, що для України це створює додаткові дипломатичні можливості. На його думку, після контактів із Москвою американська сторона могла залишитися незадоволеною почутим.

Візит американської делегації до Києва - новини за темою

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив про влучання дрона в літак у аеропорту Жуляни на тлі ймовірного приїзду американських переговірників. Нардеп підкреснив, що удар по Жулянах стався саме в день, коли розглядалися варіанти прильоту делегації.

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Росія намагається зірвати візит представників Трампа до Києва. Аналітики відзначили, що РФ не демонструє готовності гарантувати безпеку делегації.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський наголосив на необхідності досягти справедливого і сталого миру під час переговорів із спеціальними представниками президента США. До нових переговорів мають приєднатися Велика Британія, Франція та Німеччина.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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