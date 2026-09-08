Зеленський розкрив умови компромісу з Росією: що привезли Віткофф і Кушнер до Києва

Зеленський назвав умови компромісу з РФ, розповів про нові ідеї США щодо миру, візит Віткоффа та Кушнера, зустріч із Трампом і нові пакети ППО для України.

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Компроміс з Росією - Зеленський розповів про нові ідеї США щодо миру / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

На які компроміси у переговорах з РФ готова Україна

Які нові ідеї США щодо миру привезли Віткофф і Кушнер

Які економічні вигоди може отримати Росія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий шукати компроміси з Росією, але наголосив, що поступки не можуть вимагати лише від України. Паралельно президент розкрив деталі візиту американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також повідомив про нові ідеї США щодо мирного процесу, майбутню зустріч із Дональдом Трампом і можливу тристоронню зустріч у форматі Україна - США - Росія.

Главред з'ясував, які умови компромісу з Росією назвав Зеленський та які нові ідеї США щодо миру обговорює Україна.

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Україна готова до компромісу щодо енергетики та зерна

Насамперед президент України Володимир Зеленський окреслив сфери, де Київ бачить можливість для пошуку взаємоприйнятних рішень. За його словами, питання енергетики та зерна мають значення не лише для України й Росії, а й безпосередньо впливають на інтереси великої кількості держав.

Президент наголосив, що наслідки війни для енергетичної безпеки та продовольчих ринків відчувають країни Азії, Близького Сходу та інші регіони світу. Водночас Зеленський підкреслив, що переговорний процес не може будуватися на вимозі односторонніх поступок від Києва.

"Зерно, енергетика - болючі питання для України і Росії. І це болючі питання для всього світу. Ми готові, щоб знайти тут компроміс. Але дуже важливо, що ми сьогодні в такій ситуації і в такій позиції, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки", - сказав Зеленський, передає Новини.LIVE.

Президент окремо зауважив, що Україна вже ухвалювала складні рішення в межах війни та міжнародних переговорів. Тому, за його оцінкою, майбутні домовленості мають передбачати рух назустріч з обох сторін.

"Не чекати тільки компромісів від України. Україна і так багато всього компромісів вже зробила", - наголосив президент.

Чому Стів Віткофф і Джаред Кушнер приїхали до Києва потягом

Окремо президент розповів про логістику візиту американської делегації та причини, через які її представники врешті прибули до України потягом. За словами Зеленського, Київ був технічно готовий прийняти літак зі спецпредставниками США, а українські аеропорти могли забезпечити необхідне обслуговування делегації.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

За словами глави держави, для такого візиту могли бути використані аеропорти Бориспіль або Жуляни.

"Україна була готова приймати американський літак. Літак з делегацією переговорників. Тому можна було користуватись і Борисполем, і Жулянами. Але американська служба безпеки обрала шлях потягом. Ми сказали, що це буде також безпечний, комфортний приїзд в Україну", - розповів Зеленський.

Українська сторона також розглядала альтернативні варіанти прибуття через Білорусь та опрацьовувала їх із точки зору безпеки.

"Була можливість прилетіти в Білорусь, з Гомеля їхати десь три години. Також ми пропрацювали цей формат. Наша служба безпеки все пропрацювала", - розповів глава держави.

Президент також заявив, що російські удари по районах українських аеропортів мали продемонструвати відсутність безпеки для міжнародного авіасполучення. Водночас, за його словами, українська інфраструктура з технічної точки зору залишається готовою до прийому спеціальних рейсів.

"Наші аеропорти готові для того, щоб приймати делегацію. Питання, чи дає цей безпековий коридор РФ", - зазначив Зеленський.

Коли американські переговорники можуть знову приїхати до Києва

Продовжуючи тему візиту, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська сторони домовилися не робити тривалих перерв між наступними контактами. Для Києва важливо, щоб переговорники президента США частіше відвідували Україну та могли безпосередньо бачити ситуацію в столиці.

Зеленський звернув увагу, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер раніше неодноразово відвідували Москву, а їхня поїздка до Києва стала важливим сигналом для української сторони. Президент пов'язав такі контакти з необхідністю підтримувати баланс у переговорному процесі.

"Вони були багато разів в Москві, і це перший раз в Києві. Я вдячний за те, що вони в Києві, але хочу, щоб вони були частіше для того, щоб показувати все-таки баланс, повагу і до Москви, і до Києва. Це для нас важливо", - сказав президент.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, американська делегація також побачила повсякденне життя Києва та наслідки війни. Президент припустив, що під час наступного візиту представники США можуть розглянути можливість прибуття літаком.

"Я думаю, наступного разу можна спробувати літаком. Я сам їм запропонував, якщо вони не хочуть полетіти американським літаком, то вони можуть залишити літак в Польщі або в іншій країні, яка на кордоні з Україною. І мій президентський літак, літак України, може їх доставити", - заявив Зеленський.

Коли Зеленський може зустрітися з Трампом для переговорів

Наступним кроком після переговорів у Києві, за словами Володимира Зеленського, може стати серія контактів на рівні України, США та європейських партнерів. Президент повідомив, що сторони вже обговорюють конкретні строки наступних зустрічей.

Окремо Зеленський заявив про намір провести особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Українська сторона розраховує організувати такий контакт у вересні, якщо графік американського президента дозволить це зробити.

"Ми проговорюємо достатньо конкретно про терміни. Ми збираємось найближчим часом зустрітись з європейцями, американцями і ми на рівні радників. Я збираюся зустрітись з президентом Трампом і сподіваюся, що президент знайде час. Я хочу зробити це у вересні", - сказав Зеленський.

Після цього сторони мають перейти до підготовки ширшого формату переговорів. Президент підкреслив, що швидкість процесу залежатиме від готовності всіх учасників.

"Далі ми всі будемо готувати і наближати тристоронню зустріч України, Росії і Америки, якщо всі сторони погодяться. Також ми хочемо зробити це восени. Чим раніше, тим краще", - наголосив глава держави.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Де може відбутися тристороння зустріч України, Росії та США

Україна має кілька можливих варіантів для проведення потенційної тристоронньої зустрічі. Зеленський зазначив, що Київ уже має досвід міжнародних переговорів у різних країнах та отримував відповідні запрошення від партнерів.

Серед можливих майданчиків президент назвав Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарію та Туреччину. Остаточне рішення залежатиме від домовленостей між усіма учасниками процесу.

"Зустріч може бути в Еміратах, Швейцарії, Туреччині, в інших країнах. У нас є досвід, є запрошення від різних країн", - повідомив Зеленський.

Президент також окреслив основні теми, які Київ хоче винести на майбутній переговорний рівень. Серед них - енергетика, продовольча безпека та гуманітарний напрямок.

"Енергетика, зерно, зрозуміло, будуть обговорюватись. Треба не тільки обговорювати, а мати конкретний результат. І третє, а може й перше на сьогодні, це гуманітарні питання. Треба збільшувати обміни і пришвидшувати", - заявив президент.

Які нові ідеї США щодо миру привезли Віткофф і Кушнер

На тлі підготовки наступних переговорів Володимир Зеленський розповів, що американські представники привезли до Києва нові пропозиції щодо мирного процесу. Президент не став розкривати їхній зміст публічно, пояснивши це необхідністю спочатку детально опрацювати ініціативи з американською стороною.

Зеленський позитивно оцінив частину запропонованих підходів, однак наголосив, що остаточну оцінку можна буде дати лише після аналізу практичних механізмів їх реалізації. Київ готується сформувати власну позицію щодо кожної з отриманих ідей.

"Що стосується пакету миру, про який говорив Кушнер і нових ідей, я вам скажу відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних. І чи вийде їх актуалізувати і зробити дієвими, чи вийде результат, я взагалі не знаю", - сказав Зеленський.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер / Фото: УНІАН

Президент пояснив, що Україна та США спочатку мають провести роботу на рівні переговорних команд. Лише після цього сторони зможуть публічно повідомити більше деталей.

"Ми попрацюємо і пропрацюємо деталі, і наше бачення, наша реакція на ці ідеї. Я не можу сказати зараз вільно в медійному просторі ці ідеї, тому що ми з американцями спочатку попрацюємо над цим, а потім будемо комунікувати", - зазначив глава держави.

Які економічні вигоди може отримати Росія

Президент також відповів на запитання про можливі економічні угоди, які американські представники могли обговорювати з Володимиром Путіним. Зеленський зазначив, що не володіє повною інформацією про зміст усіх контактів між американською та російською сторонами.

"Я не знаю всього того, що вони обговорювали між собою, але, в принципі, зрозуміло, які можуть бути економічні угоди з Росією. Безумовно, енергетичні здебільшого", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що для України принципово важливо не допустити появи нових механізмів, які дозволили б Росії збільшити фінансові ресурси для продовження війни.

"Україна повинна боротись проти будь-яких додаткових можливостей Росії фінансувати цю війну. Я думаю, що це справедливо", - заявив глава держави.

Чому Європа має брати участь у майбутніх переговорах

Окрему частину заяв президент присвятив ролі європейських держав у можливих домовленостях щодо завершення війни. Зеленський наголосив, що безпека України безпосередньо пов'язана з безпекою всього європейського континенту.

За його словами, європейські партнери мають власний безпековий інтерес до участі в переговорному процесі.

"Для них, для Європи, важливо бути в переговорному процесі, тому що вони думають про безпеку. Так, безпеку в Україні, але давайте чесно, вони думають про безпеку всієї Європи", - заявив Зеленський.

Президент заявив, що Україна розглядає Європу не як зовнішнього спостерігача, а як одного з ключових учасників процесу.

"Україна буде частиною Євросоюзу. І тут від Європи багато всього залежить. Тому для нас вони важливі. Ми бачимо життя своєї країни не тільки під час війни, а після війни", - сказав Зеленський.

Чисельність збройних сил країн Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Президент також пов'язав роль європейських держав із відновленням України після завершення бойових дій. За його словами, Києву потрібна комплексна підтримка міжнародних партнерів.

"Нам потрібна буде і гарантія безпеки від Європи, гарантія безпеки від США, і підтримка реконструкції нашої держави від наших європейських і інших партнерів. Тому Європа вже є частиною перемоги", - наголосив глава держави.

Чи готує Росія мобілізацію після виборів до Держдуми

Також президент прокоментував можливу мобілізацію в Росії після завершення виборчого періоду. Зеленський вважає, що зараз Кремль намагатиметься публічно демонструвати відсутність масштабної мобілізації, щоб не створювати додаткової напруги всередині країни.

За словами Зеленського, Україна бачить ознаки підготовки відповідної інфраструктури. Водночас президент зазначив, що поки неможливо точно сказати, якою саме буде форма нового набору людей до російської армії.

"Росія буде зараз комунікувати, що ніякої мобілізації немає. Їм треба заспокоювати суспільство. Але після виборів ми впевнені. Я не знаю, буде прихована мобілізація або відкрита, які формації мобілізації, я не знаю", - сказав Зеленський.

Президент також назвав орієнтовний масштаб, на який, за оцінками української сторони, може розраховувати Москва. Він підкреслив, що такі процеси потребують значних ресурсів.

"Ми розуміємо цифру - 300 тисяч мінімум російських воїнів додатково. Це те, на що вони розраховують. Інфраструктура в Росії вже підготовлена під мобілізацію", - заявив глава держави.

Чому Зеленський прогнозує зміну риторики Росії після виборів

Продовжуючи тему можливих дій Кремля, Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається демонструвати власному суспільству контроль над ситуацією. Одним із головних інструментів для цього, за його словами, залишаються масовані атаки проти України.

Президент також заявив, що російська сторона поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті. Він навів як приклад заяви про нібито захоплення Святогірська та повідомлення про нібито активне російське просування в напрямку Сум.

Суми / Інфографіка: Главред

"На полі бою не виходить. Де показувати удари? Тільки в повітрі. Тут у них є сила. У них багато повітряних ударів по території України. Це можна показувати людям", - сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, що одночасно з ударами по Україні Кремль намагається заспокоїти власне населення та показати, що російська держава не потребує нової мобілізації.

"Таким чином вони показують, що всередині Росії немов все спокійно, ніяку мобілізацію, вони контролюють, все нормально", - сказав президент.

При цьому інтенсивність ударів по Україні використовується Росією як доказ сили перед внутрішньою аудиторією.

На думку президента, така модель поведінки може змінитися після завершення виборчого періоду. Саме тоді, за його прогнозом, можуть з'явитися нові сигнали щодо внутрішньої політики Кремля.

"Наприкінці вересня, коли вибори закінчаться, ми побачимо нову динаміку їх риторики", - заявив Зеленський.

Яку допомогу Україні пообіцяли для посилення протиповітряної оборони

На тлі переговорів про мир Володимир Зеленський також звернув увагу на потребу України в додаткових засобах протиповітряної оборони. Президент повідомив, що після чергової складної ночі Україна знову порушує перед партнерами питання про постачання ракет, зокрема для протидії балістичним загрозам.

Зеленський позитивно оцінив роботу Повітряних сил під час атаки, але підкреслив, що наявних можливостей недостатньо для повного захисту. Київ розраховує на подальшу підтримку США та європейських партнерів.

"Наші повітряні сили дуже непогано попрацювали. Збили більше трьох десятків крилатих ракет. Всього було близько 180 цілей, 90% збили. Хороший результат. Чи він достатній? Ні. Потрібні ракети", - сказав президент.

За словами Зеленського, питання додаткових поставок уже детально обговорювалося з американською делегацією. Україна планує повернутися до цієї теми під час можливої зустрічі з Дональдом Трампом.

"Вони почули детально, що нам потрібно, на коли нам потрібно. Я розраховую на зустріч у 20 числах з президентом Трампом, підняття цієї теми і, дай Бог, буде результат", - заявив глава держави.

Чи отримає Україна ліцензії на виробництво ракет і Patriot

Президент також повідомив, що Україна веде прямий діалог зі США щодо можливого отримання ліцензій та розвитку виробничої співпраці у сфері ракетного озброєння і компонентів для систем Patriot. Він підтвердив, що це питання обговорюється як на політичному рівні, так і між відповідними командами та виробниками.

За його словами, Київ зацікавлений у прискоренні процесу, однак паралельно Україна концентрується на короткостроковій потребі - посиленні ППО перед зимовим періодом.

"Про ліцензії ми говоримо напряму з президентом Трампом, а також говорять наші команди і на рівні виробників також є діалог. Хочеться завжди пришвидшити процес, але процес іде", - сказав Зеленський.

Президент додав, що вже отримав нові сигнали підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, він повідомив про рішення Великої Британії спрямувати кошти на зимовий пакет для України.

"Британія підтримає і виділить на зимовий пакет для України 100 мільйонів фунтів. Тобто 135 мільйонів доларів США. Саме на Patriot", - заявив глава держави.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Чому візит Віткоффа і Кушнера Зеленський назвав важливим сигналом

Повертаючись до результатів переговорів із представниками США, Володимир Зеленський заявив, що сам факт візиту американської делегації до Києва має політичне та практичне значення. За його словами, переговорники отримали можливість безпосередньо побачити ситуацію в українській столиці та обговорити деталі потреб України.

Президент також пов'язав активізацію контактів із ситуацією на фронті. Він заявив, що українська переговорна позиція зміцнюється, тоді як Росія, за його оцінкою, зазнає значних втрат і не отримує результатів, які відповідали б масштабам цих втрат.

"Перше важливо, що були обидві столиці. І це сигнал не тільки політичної підтримки, а це говорить про те, що Україна стала сильнішою на полі бою. І в України сильніша переговорна позиція", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що особистий контакт із представниками президента США дозволяє Києву докладніше пояснювати як ситуацію після російських ударів, так і конкретні оборонні потреби України.

"Для мене це в будь-якому випадку шанс показати не тільки столиці, наших людей, показати удари росіян, показати наслідки і в деталях проговорити з прямими переговорниками президента Трампа, який пакет ППО нам потрібен", - підсумував Зеленський.

Про кадрові рішення та зустрічі з керівниками силових структур

Президент повідомив, що напередодні значну частину свого робочого дня присвятив кадровим питанням. Він провів низку зустрічей із представниками українських структур безпеки та державних органів.

"Вчора я присвятив день саме кадровим питанням. Я зустрічався з Покладом, є там відповідні рішення з Іващенком і з Будановим", - заявив президент.

Глава держави також повідомив про зустрічі з керівниками НАБУ, САП та генеральним прокурором України. Деталі цих розмов Зеленський публічно не розкрив, зазначивши, що журналісти та суспільство, на його думку, розуміють загальний контекст таких контактів.

"Ну і в мене була достатньо довга зустріч з Генеральним прокурором, він написав відповідну заяву і подання буде направлено на Верховну Раду України", - повідомив Зеленський.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Про Михайла Федорова та кандидатуру посла України у США

Окремо президента запитали про ексміністра оборони Михайла Федорова. Зеленський відповів, що останнім часом не підтримував із ним активного контакту та знає лише, що той перебував за кордоном.

Президент водночас жартівливо описав відсутність комунікації.

"Чесно кажучи, давно не бачив, не чув. Знаю, що він десь за кордоном був і, як то кажуть, не дзвонить, не пише", - сказав Зеленський.

Він також прокоментував питання призначення посла України у Сполучених Штатах. Він назвав цю посаду особливо важливою в умовах, коли Україна розраховує на активізацію переговорного процесу та потребує постійної комунікації з американською адміністрацією щодо безпеки, ППО та інших стратегічних питань.

"Посол США потрібен, Patriot нам потрібні, багато всього і посол потрібен. Тут дуже важливо не помилитися", - наголосив Зеленський.

PURL / Інфографіка: Главред

Президент підтвердив наявність кількох кандидатур, однак відмовився називати їх публічно до завершення необхідних перевірок. За його словами, перед ухваленням остаточного рішення він хоче отримати детальну інформацію не лише від Служби безпеки України, а й від НАБУ.

"Не буду поки що вам говорити, що це за кандидати, але мені передусім потрібно отримати детальну довідку. І не тільки від Служби безпеки України, а також від НАБУ. Чекаю додаткової інформації, після чого будемо приймати рішення", - заявив Володимир Зеленський.

Як візит Віткоффа і Кушнера до Києва може вплинути на Трампа - коментар політолога

Візит американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва може вплинути на подальшу позицію Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Після повернення американських посланців до Вашингтона Трамп не повторив заяви, які раніше відтворювали російський порядок денний. Про це повідомив політолог Петро Олещук в коментарі 24 Каналу.

На думку політолога, сама поїздка засвідчила важливу зміну у підході Вашингтона до переговорного процесу. Американська сторона почала безпосередньо зіставляти позиції Києва та Москви, а не будувати уявлення про ситуацію лише після контактів із Кремлем.

Особливо показовою Олещук вважає реакцію Трампа після повернення Віткоффа та Кушнера зі своїх переговорів.

"Віткофф і Кушнер приїхали до Вашингтона, і ми не почули заяв Трампа про те, що от вони принесли прекрасний мир, Путін хоче миру, у Росії є цікаві пропозиції, Україна не хоче миру і так далі. Тобто цього разу не було відтворення суто російського порядку денного", - наголосив Олещук.

Політолог пов'язує цю зміну з тривалою роботою української дипломатії. Київ, за його оцінкою, поступово переконував американських партнерів у тому, що домовленості про майбутнє України не можуть формуватися без прямої участі та врахування позиції української влади.

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Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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