АЗС підвищать ціни на бензин і дизель: коли вартість пального злетить вгору

Україна повністю залежить від імпортного пального, тому внутрішній ринок не має інструментів, щоб загасити світове зростання.

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Коли ціни на бензин та дизель виростуть / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Ціни на АЗС зростуть до кінця наступного тижня

Причина - стрімке зростання вартості нафтопродуктів

Стримати подорожчання Україні нічим

Дизель та бензин в Україні можуть подорожчати ще на 3 гривні за літр до кінця наступного тижня. Про це заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, причиною можливого здорожчання є стрімке зростання вартості нафтопродуктів на світовому ринку.

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Він зауважив, що ціни вже перевищили 1400 доларів за тонну, що стало максимальним рівнем від початку року.

"Ціни додадуть, я думаю, зараз ще 3 гривні десь на літрі. А далі будемо дивитися, що буде відбуватися у світі", - наголосив експерт.

Куюн також додав, що Україна повністю залежить від імпортного пального, тому не може стримувати зростання цін на внутрішньому ринку.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чи може дизель в Україні подорожчати до 100 грн

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що ціна дизельного пального в Україні може наблизитися до 100 гривень за літр, якщо удари по російських нафтопереробних заводах продовжаться.

За його словами, РФ змушена компенсувати нестачу готового ресурсу закупівлями за кордоном - на тих самих майданчиках, куди по паливо приходять українські трейдери.

"Припускаю, що цінова криза в 100 гривень, яку всі боялися, з продовженням ударів по російських НПЗ може повернутися і прийти до нас. Це випливає з котирування, яке ми зараз бачимо", - підкреслив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, Сергій Куюн раніше говорив, що позначка у 100 грн за літр дизеля наразі ще не є базовим сценарієм, однак вона вже близько.

Паливний експерт також заявляв, що подальша вартість пального в Україні залежатиме від відносин між США та Іраном. Проте позитивних новин із цього напрямку поки немає.

Водночас заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський казав, що український ринок пального впритул підійшов до цінового піку, і за відсутності нових потрясінь на світовому ринку водіям не варто очікувати чергового різкого стрибка вартості бензину та дизеля.

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Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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