Смертний вирок: Памела Андерсон розповіла про свій невиліковний діагноз

Популярна американська актриса Андерсон розповіла про важкий період у своєму житті.

https://glavred.net/starnews/smertnyy-prigovor-pamela-anderson-rasskazala-o-svoem-neizlechimom-diagnoze-10794980.html Посилання скопійоване

Памела Андерсон розповіла про хворобу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що сталося з Памелою Андерсон

Як вона заразилася

Актриса Памела Андерсон відверто розповіла про важкий діагноз, який колись повністю змінив її життя.

Як пише Page Six, за словами зірки, наприкінці 90-х - на початку 2000-х лікарі повідомили їй, що у неї гепатит С і, ймовірно, залишилося близько десяти років життя.

відео дня

Андерсон зізналася, що тоді сприйняла це як вирок. Хвороба серйозно вплинула на її рішення та внутрішній стан - найбільше вона переживала не за себе, а за своїх маленьких синів та їхнє майбутнє. Цей страх, за її словами, буквально перевернув її життя.

Памела Андерсон розповіла про особисте / ua.depositphotos.com

Зараження, як раніше розповідала актриса, сталося через використання однієї голки для татуювань разом із колишнім чоловіком Томмі Лі. На той момент хвороба вважалася практично невиліковною, а ефективне лікування з’явилося лише через кілька років.

Лікування виявилося не тільки тривалим, а й дуже дорогим - Андерсон зізналася, що витратила на нього практично всі свої заощадження. Проте у 2015 році їй вдалося повністю позбутися вірусу.

Незважаючи на одужання, актриса каже, що емоційні наслідки залишилися з нею надовго: почуття сорому та переживання досі дають про себе знати. Однак сьогодні вона наголошує, що не вважає себе жертвою - навпаки, називає себе сильною людиною, яка зуміла пройти через важке випробування й вийти з нього переможницею.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що актриса Ірина Гатун відверто зізналася, чому вирішила змінити форму підборіддя. Гумористка розповіла, що особливість зовнішності заважала їй довгі роки, тому вона зважилася на процедуру, щоб позбутися комплексів і почуватися гармонійно.

Раніше також українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками відео свого затишного вікенду.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Памела Андерсон Памела Андерсон - американська актриса та модель канадського походження. У дев'яностих була секс-символом завдяки відвертим зйомкам для журналу Playboy (її кар'єра там тривала 22 роки) та ролі Сі Джей Паркер у телесеріалі "Рятувальники Малібу". Активістка, виступає за права тварин та охорону навколишнього середовища.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред