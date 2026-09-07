"Не могла дивитися": зірка "Кварталу" змінила обличчя та пояснила причину

Гумористка 38 років прожила з особливістю своєї зовнішності.

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Як змінилася Ірина Гатун / колаж: Главред, скріншот із відео

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Що спонукало Ірину Гатун зважитися на зміни у зовнішності

Як саме артистка скорегувала форму підборіддя

Українська актриса Ірина Гатун відверто розповіла, чому вирішила скоригувати форму свого підборіддя і як зважилася на цей крок. За словами гумористки в інтерв’ю 1+1, ця особливість зовнішності турбувала її протягом багатьох років.

Актриса розповіла, що проблема з підборіддям переслідувала її тривалий час і заважала сприймати власну зовнішність такою, якою їй хотілося.

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"Я прожила з нею 38 років, і весь цей час вона мене страшенно дратувала", - поділилася артистка.

Ірина Гатун - "Вечірній квартал" / фото: instagram.com, Ірина Гатун

Ірина зізналася, що підборіддя не зникало навіть під час активних занять спортом, плавання чи схуднення. Фахівці пояснили зірці, що йдеться про індивідуальну фізіологічну особливість будови обличчя, яка зустрічається навіть у дуже худих людей. Довірившись рекомендаціям знайомих лікарів, Гатун звернулася до київського фахівця.

"Бувало, що я навіть не могла дивитися деякі свої відео. Зрозуміло, що хейтери можуть говорити що завгодно, але це моє тіло і моя справа", - висловилася артистка.

Що змінила в собі Ірина Гатун / фото: instagram.com, Ірина Гатун

Всупереч чуткам, актриса не вдавалася до хірургічного втручання. Корекція відбулася в кабінеті косметолога за допомогою спеціальних ліполітичних ін'єкцій, які допомогли позбутися жирових відкладень. Сама процедура тривала близько 40 хвилин, і отриманим результатом зірка залишилася повністю задоволена.

Втім, на досягнутому ефекті Ірина Гатун зупинятися не має наміру. Вже взимку артистка планує повторити курс ін’єкцій, щоб прибрати зайвий жир з іншої зони підборіддя.

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Про шоу: "Вечірній Квартал" "Вечірній Квартал" - гумористичне телешоу Студії "Квартал-95". Виходить в ефір з лютого 2005 року (спочатку на телеканалі "Інтер", потім - "1+1"). Жарти та музичні номери охоплюють широкий спектр тем і відображають сатиричний погляд на політику та суспільне життя.

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