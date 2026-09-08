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Україна вперше показала зброю проти балістики: що відомо про ЗРК "Корал"

Руслана Заклінська
8 вересня 2026, 16:25оновлено 8 вересня, 16:58
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На оборонній виставці MSPO 2026 у Польщі Україна вперше показала пускову установку ЗРК "Корал".
Україна вперше показала зброю проти балістики: що відомо про ЗРК 'Корал'
Пускова установку ЗРК "Корал" на шасі Tatra / Колаж: Главред, фото: Мілітарний

Коротко:

  • Україна вперше показала пускову установку ЗРК "Корал"
  • "Корал" розроблений для перехоплення повітряних і балістичних цілей
  • Ракета важить 450 кг, бойова частина - 36 кг

Україна вперше показала пускову установку зенітних ракет "Корал", призначену, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Йдеться про самохідну установку на шасі чеської вантажівки Tatra. Про це повідомив "Мілітарний".

Розробкою комплексу займається Державне Київське конструкторське бюро "Луч". "Корал" створюють для посилення української системи ППО. Окрім повітряних і балістичних цілей, ракету комплексу можна застосовувати для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних об'єктів.

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Які характеристики ракети "Корал"

Маса ракети становить 450 кг, з яких 36 кг припадає на бойову частину. Система наведення поєднує інерціальну навігацію, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення.

Довжина ракети становить 4,8 метра, діаметр - 230/300 мм. Розмах крил - 835 мм, рулів - 685 мм.

FREYJA
FREYJA / Інфографіка: Главред

Як розвивався проєкт "Корал"

Дослідно-конструкторські роботи за проєктом "Корал" розпочалися ще у 2016 році. Спочатку ракету розглядали як складову зенітного ракетного комплексу корабельного базування.

Ширше про проєкт заговорили у 2021 році, коли ДККБ "Луч" представило повнорозмірний макет ракети на виставці "Зброя та Безпека". Тоді "Корал" позиціонували як уніфіковану модульну ракету для сухопутних і корабельних ЗРК, а потенційно - і як ракету класу "повітря - повітря".

Україна вперше показала зброю проти балістики: що відомо про ЗРК 'Корал'
Макет зенітної ракети малої дальності "Корал" / Фото: Мілітарний

На початковому етапі заявлені характеристики були скромнішими: дальність ураження - до 30 км, висота - до 10 км, маса ракети - близько 300 кг, а бойової частини - 25 кг.

У 2021 році генеральний конструктор ДККБ "Луч" Олег Коростельов оцінював готовність комплексу приблизно у 70%. Тоді ж розглядалося створення цілої лінійки українських ЗРК із дальністю ураження близько 10 км, 30-40 км та до 100 км. "Корал" мав зайняти середню нішу в цій системі.

Як Україна може протидіяти російській балістичці - думка експерта

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив, як Україна може протидіяти ударам Росії балістичними ракетами. За його словами, мобільні російські пускові установки ефективно знищувати можна передусім балістичними ракетами, адже вони швидко змінюють позиції після запуску.

Світан зазначив, що російські установки в Курській або Брянській областях теоретично можна було б уражати американськими ATACMS. Однак, за його словами, Україна наразі не отримує достатньої кількості таких ракет.

"Є ще один варіант - авіаційні засоби ураження. Коли літак і пілот керують ракетою за допомогою телекомунікаційної системи, вони можуть безпосередньо наводити її на ціль. Такі ракети існують. Їх можна було б використовувати, наприклад, із Gripen. Але для цього потрібні Gripen і відповідні ракети", - пояснив експерт.

Українська балістика - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки української балістики та програми FREYJA. Він підкреслив, що очікує власну балістику у 2026-2027 роках.

Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна може отримати можливість завдавати ударів по Росії власною балістичною зброєю в найближчі три-шість місяців. Він також зазначив, що у червні компанія Fire Point провела випробування балістичної ракети.

Повітряні Сили ЗС України повідомили про збиття ворожих засобів у нічній атаці. За повідомленням, у ніч на 27 серпня протиповітряною обороною було збито 7 балістичних ракет та низку інших засобів ураження.

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Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) - українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент - новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

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