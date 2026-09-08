Євро стрімко полетів униз, а долар завмер: новий курс валют на 9 вересня

НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 9 вересня.

https://glavred.net/economics/evro-stremitelno-poletel-vniz-a-dollar-zamer-novyy-kurs-valyut-na-9-sentyabrya-10794968.html Посилання скопійоване

Курс валют на 9 вересня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

Скільки коштуватиме долар 9 вересня

На скільки подешевшав курс євро

Яким буде курс злотого 9 вересня

На середу, 9 вересня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар майже не змінився порівняно з попереднім днем, а євро дещо послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 9 вересня

На середу офіційний курс долара США майже не змінився.НБУ встановив курс американської валюти на рівні 44,46 гривні за долар, залишивши його без змін порівняно з попереднім днем.

відео дня

Курс євро на 9 вересня

Курс євро дещо впав. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,63 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 5 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 9 вересня

Злотий також упав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 9 вересня порівняно з 8 вересня на 2 копійок - до 11,96 гривні.

Що буде з курсом валют у вересні - прогноз експерта

Різкого стрибка курсу долара в Україні на початку вересня не очікується. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, долар перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а євро - 51-52,5 грн.

За його словами, на міжбанківському валютному ринку збережеться високий попит з боку імпортерів. У перший тиждень вересня він може на 15-20% перевищувати пропозицію.

Водночас Національний банк компенсуватиме дефіцит валюти за допомогою інтервенцій.

"Це дасть змогу уникнути різких коливань і зберегти курс у відносно прогнозованих межах", - пояснив Лєсовий.

При цьому експерт радить українцям не поспішати скуповувати валюту.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Главред писав, що на вівторок, 8 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Порівняно з попереднім робочим днем долар, євро та польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, курс долара в Україні з початку 2026 року поступово зростає, проте валютний ринок поки що залишається контрольованим. За перші сім місяців офіційний курс піднявся приблизно з 42,35 до 44,88 гривні за долар, а загальне ослаблення національної валюти склало близько 6–7%.

Водночас голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що попри війну та економічні виклики, підстав для різкого обвалу гривні до кінця 2026 року наразі немає.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред