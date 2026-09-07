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"Вперше з чоловіком": Могилевська без макіяжу розповіла про перший досвід

Христина Трохимчук
7 вересня 2026, 12:33
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Українська співачка розповіла про своє нове хобі.
Наталія Могилевська з чоловіком на відпочинку
Наталія Могилевська з чоловіком на відпочинку / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Де провела вихідні Наталія Могилевська
  • Як виглядає артистка без макіяжу

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками відео свого затишного вікенду. У своєму Instagram виконавиця опублікувала кадри на тлі природи та зізналася, що ці вихідні подарували їй та її чоловікові абсолютно новий досвід.

Співачка вирушила за місто разом із чоловіком. Пара вирішила відпочити в заміському комплексі, розташованому в столичних Осокорках.

відео дня

"Вперше з чоловіком побувала на риболовлі, отримали задоволення. Клас!" - емоційно поділилася співачка.

Наталія Могилевська вперше на риболовлі
Наталія Могилевська вперше на риболовлі / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Артистка показала, як проводить час на свіжому повітрі без краплі косметики, продемонструвавши природну красу. Могилевська з'явилася без звичного сценічного гриму, щільного тонального засобу та фотошопу. Натуральний вигляд зірки підкреслили свіжий колір обличчя та природний рум’янець. Могилевська також відмовилася від укладки, віддавши перевагу злегка недбалим розпущеним локонам, завдяки чому виглядала максимально розслаблено, по-домашньому та свіжо.

Як виглядає Наталія Могилевська без макіяжу
Як виглядає Наталія Могилевська без макіяжу / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Для сімейного дозвілля біля водойми Могилевська обрала яскравий і зручний повсякденний наряд - довгу червону сукню вільного крою з широкими рукавами, доповнивши образ лаконічним взуттям. На знімках із вудкою в руках співачка жартома поцікавилася у підписників, чи вийде з неї справжня рибалка.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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