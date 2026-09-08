"Все залежить від Києва": Пєсков заявив про "готовність" Росії до миру з Україною

Прессекретар російського диктатора одночасно похвалився успіхами армії РФ і заявив, що Москва щохвилини готова до припинення війни.

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РФ заявила про нібито готовність до мирного врегулювання війни в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Пєсков заявив про нібито готовність Росії до миру

Кремль заявляє, що мир залежить лише від рішення Києва

Москва чекає на переговори з Україною та США

Кремль публічно заявив про готовність завершити війну проти України, але одразу перекинув відповідальність за таке рішення на українську сторону. Заяву зробив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков у спілкуванні з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Свою тезу представник РФ підкріпив посиланням на нібито результати бойових дій, які, за його версією, складаються на користь армії агресора.

"Про динаміку на фронті відомо всім експертам - ми просуваємося вперед. Але щохвилини ми готові прийти до миру. Це залежить від Києва. Така реальність", - нафантазував речник Кремля.

Ставка Москви - тристоронній формат зі США

Окремо Пєсков торкнувся дипломатичного треку. За його словами, Москва розраховує на повернення до консультацій з участю американської сторони, а самі перемовники з США вкладають у цей процес значний ресурс - час і сили під час поїздок до російської та української столиць.

"Ми сподіваємося, що в цьому плані намітяться певні зрушення. Ми розраховуємо на відновлення переговорів у тристоронньому форматі - за участю Росії, України та США", - заявив прессекретар диктатора.

Слова без підтверджень

Жодних доказів на підтримку тези про "просування вперед" речник Кремля не навів. Саме тому видання, яке цитує його виступ, подає цю частину заяви як вигадку, а не як констатацію фактів.

Формально Москва вибудовує риторику так, що будь-яка пауза в бойових діях виглядає рішенням, яке ухвалюють не в Кремлі. Ця конструкція незмінна: готовність до миру декларується постійно, а умови для нього мають створити інші.

Коли може закінчитись війна - військовий назвав можливі терміни

Реальні умови для припинення вогню у війні Росії проти України можуть виникнути протягом наступного року, однак нинішня активізація переговорів ще не означає швидкого завершення бойових дій. Про це повідомив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у Facebook.

За оцінкою військового, нова хвиля дипломатичних контактів між США, Україною та Росією не повинна створювати в суспільстві завищених очікувань. Він нагадав, що питання припинення бойових дій обговорюють фактично від початку повномасштабної війни.

"Розмови на всіх можливих рівнях про припинення бойових дій тривають стільки ж, скільки триває сама війна", - зазначив Федоренко.

Ключовою проблемою для швидкого припинення війни Федоренко вважає нинішні можливості Кремля продовжувати агресію. Москва також може розраховувати на ускладнення ситуації в українському тилу в осінньо-зимовий період, що зменшує її зацікавленість у паузі.

Водночас, за оцінкою військового, затяжна війна дедалі сильніше виснажує Росію та посилює проблеми в різних сферах. Саме накопичення цих факторів може змінити ситуацію протягом найближчого часу.

"Є підстави припустити, що реальні умови для припинення вогню виникнуть протягом наступного року", - заявив Федоренко.

Переговори з спецпредставниками Трампа - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор провів понад три години переговорів зі спецпредставниками США щодо врегулювання війни. Представники Кремля відзначили, що обговорювалися не лише питання війни, а й економічні проекти.

Президент Зеленський заявив про наявність нового плану США, який передбачає зниження ескалації взимку та відновлення переговорного процесу. Президент підкреслив, що американська ініціатива дає можливість використати вересень і жовтень для відновлення контактів.

Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що посланці Трампа привезли до Києва нові пропозиції, які, за її словами, є менш вигідними для України. Вона стверджувала, що запропоновані умови містять додаткові вимоги.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прессекретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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