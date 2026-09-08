"Можу отримати від неї": син Пономарьова висловився про молоду мачуху

Олександр Пономарьов-молодший відверто розповів про подробиці стосунків із молодою обраницею свого знаменитого батька.

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Олександр Пономарьов із дружиною - стосунки з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

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Син Олександра Пономарьова з'явився на публіці

Як Олександр-молодший ставиться до своєї мачухи Софії Новікової

Син народного артиста Олександра Пономарьова з'явився на публіці, що трапляється вкрай рідко. У короткому інтерв'ю для "Наодинці з гламуром" Пономарьов-молодший вперше розповів, як ставиться до коханої батька.

На заході була присутня й обраниця артиста - Софія Новікова, яку співак тривалий час приховував від громадськості. Дружина співака працює концертним директором Пономарьова і молодша за нього на 17 років. Про їхній роман офіційно стало відомо лише в червні.

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Син Олександра Пономарьова / скрін з відео

Олександр зізнався, що не дозволяє собі фамільярності у спілкуванні з новою обраницею батька. Незважаючи на це, між ними склалися чудові стосунки. Пономарьов-молодший навіть зізнався, що Софія брала участь у його вихованні й могла проявляти суворість.

"Називаю її офіційно, але з любов’ю - Софія Леонідівна. Дуже її люблю. Вона чудова жінка, і я думаю, що це справді чудова пара для мого тата. Ми знайомі вже давно, і вона, можна сказати, мене виховувала. Дуже класна. Іноді можу й отримати від неї, але тільки якщо справді щось накоїв", - відверто зізнався хлопець.

Софія Новікова - дружина Олександра Пономарьова / скрін з відео

Нагадаємо, що 19-річний Олександр-молодший - єдина спільна дитина Олександра Пономарьова та його колишньої дружини Вікторії Мартинюк. Пара офіційно розлучилася ще у 2012 році, і відтоді популярний артист намагався ретельно приховувати подробиці свого особистого життя.

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Про персону: Олександр Пономарьов Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" - у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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