"Дуже втомився": Потап зробив заяву про втечу з України

Ви дізнаєтеся:
- Потап і Настя Каменських дали інтерв’ю російській журналістці
- Як Потап виїжджав з України
Скандальний український репер і продюсер Потап розкрив подробиці своїх виїздів з України в період повномасштабної війни. В інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій артист фактично підтвердив, що перетинав кордон, прикриваючись благодійністю.
За словами Потапа, щоб виїхати з країни, йому доводилося докласти чимало зусиль і стукати у всі двері. Під благородним приводом благодійності Потап продовжував вести свій бізнес і заробляти гроші за кордоном.
"Щоразу це були якісь різні міністерства, різні ситуації, компанії, фірми. Це був один і той самий привід, це була благодійна діяльність… Я виїжджав, заїжджав так багато разів… В принципі я виїжджаю на благодійну акцію, а паралельно ще й займаюся комерційною діяльністю", - заявив Олексій Потапенко.
Репер зазначив, що останнім часом не повертається в Україну через втому від постійного оформлення документів. Втім, ключовим фактором його перебування за кордоном залишається фінансове питання. Потап заявив, що перебуває за кордоном, щоб забезпечувати сім’ю.
"Я дуже втомився від цього, чесно кажучи. Щоразу ти приїжджаєш і відразу думаєш, як звідти виїхати… Там для мене немає комерційних концертів, в основному благодійна діяльність. І тому відразу починаєш думати, як виїхати… У цьому плані це не свобода, а робота, яка знаходиться за кордоном. Тому, природно, мене тягне побути там, де я заробляю копійку… Я пробув там достатньо часу, але коли я починаю думати, хто оплатить рахунки, хто заплатить за навчання сина… Я відповідаю за свою сім’ю, я плачу, і ніхто, крім мене, цього не зробить, тому я їду туди, де заробляю", - висловився продюсер.
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Про персону: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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