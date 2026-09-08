"Дуже втомився": Потап зробив заяву про втечу з України

Скандальний артист розповів, як йому вдалося почати нове життя за кордоном після початку повномасштабної війни.

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Як Потап виїхав з України / колаж: Главред, скріншот із відео

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Потап і Настя Каменських дали інтерв’ю російській журналістці

Як Потап виїжджав з України

Скандальний український репер і продюсер Потап розкрив подробиці своїх виїздів з України в період повномасштабної війни. В інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій артист фактично підтвердив, що перетинав кордон, прикриваючись благодійністю.

За словами Потапа, щоб виїхати з країни, йому доводилося докласти чимало зусиль і стукати у всі двері. Під благородним приводом благодійності Потап продовжував вести свій бізнес і заробляти гроші за кордоном.

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Потап - інтерв’ю / скрін з відео

"Щоразу це були якісь різні міністерства, різні ситуації, компанії, фірми. Це був один і той самий привід, це була благодійна діяльність… Я виїжджав, заїжджав так багато разів… В принципі я виїжджаю на благодійну акцію, а паралельно ще й займаюся комерційною діяльністю", - заявив Олексій Потапенко.

Репер зазначив, що останнім часом не повертається в Україну через втому від постійного оформлення документів. Втім, ключовим фактором його перебування за кордоном залишається фінансове питання. Потап заявив, що перебуває за кордоном, щоб забезпечувати сім’ю.

Потап і Настя Каменських живуть за кордоном / скрін з відео

"Я дуже втомився від цього, чесно кажучи. Щоразу ти приїжджаєш і відразу думаєш, як звідти виїхати… Там для мене немає комерційних концертів, в основному благодійна діяльність. І тому відразу починаєш думати, як виїхати… У цьому плані це не свобода, а робота, яка знаходиться за кордоном. Тому, природно, мене тягне побути там, де я заробляю копійку… Я пробув там достатньо часу, але коли я починаю думати, хто оплатить рахунки, хто заплатить за навчання сина… Я відповідаю за свою сім’ю, я плачу, і ніхто, крім мене, цього не зробить, тому я їду туди, де заробляю", - висловився продюсер.

Потап / інфографіка: Главред

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Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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