"Два пупиришки": Мозгова жорстко присоромила Потапа та Настю

Коротко:
- За що Мозгова присоромила Потапа та Каменських
- Як вона їх назвала
Відома українська продюсерка Олена Мозгова жорстко розкритикувала дует, що колись був популярним в Україні, - Потапа та Настю Каменських.
Вона опублікувала гнівний допис на своїй сторінці в Instagram після зухвалого відео артистів, через яке вони потрапили в серйозний скандал.
"Так смачно поснідала, випила фантастично смачне капучино, сиджу, читаю новини з рідної "Нені" і тут натрапила на двох пупсиків, які щось там бурмочуть про "вибачте, що ми говорили російською мовою" і при цьому їх шкребе й викривило так, що мене ледь не знудило. Хоча підозрюю, що це й є їхній природний стан… це ж треба бути такими неприємними людьми (неценз. - ред.).
Зазначимо, раніше Потап і Настя опублікували відеоролик, у якому торкнулися мовного питання та поняття "свободи", чим викликали потужну хвилю критики. Контент складається з двох контрастних частин. У першій артисти з’являються в домашньому одязі, корчаться та симулюють муки під написом російською мовою: "Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що ми говоримо російською, ми зовсім забули, що існує таке поняття, як…".
Через кілька секунд кадр різко змінюється: уже в наступній частині Потап і Настя посміхаються, танцюють у літніх нарядах на розкішній яхті в морі, а на екрані з’являється єдиний короткий текст великими літерами - "Свобода".
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Про особу: Олена Мозгова
Олена Мозгова - українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).
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