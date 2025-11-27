"Серце співає": розлучена Камалія засвітила каблучку на безіменному пальці

Коротко:
- Камалія розлучилася з чоловіком навесні 2023 року
- Зараз співачка натякнула на заручини
Українська співачка Камалія вже понад два роки офіційно холостячка - раніше двадцять років вона була одружена з підприємцем Мохаммадом Захуром. Зараз артистка отримує багато уваги від чоловіків, проте новий шлюб укладати не поспішає. Камалія мотивує це тим, що прийняла побажання Захура не повідомляти їхнім спільним донькам, 12-річним Арабеллі та Мірабеллі, про розлучення батьків до їхнього повноліття.
Однак ситуація в особистому житті співачки, схоже, змінилася. Принаймні такі чутки вона спровокувала після того, як у своєму блозі в Instagram вирішила похизуватися новим манікюром.
На відео Камалія показує лише одну руку, явно акцентуючи увагу на каблучці з великим каменем, яка з'явилася на її безіменному пальці. "Коли серце співає - світ завмирає", - підписала ролик артистка.
Чи є каблучка на безіменному пальці Камалії обручкою, співачка поки не розкриває.
Про персону: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
