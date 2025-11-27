Дружина тяжкохворого Adam вийшла на зв'язок і розповіла про стан артиста

Коротко:
Дружина українського співака, співзасновника і лідера гурту Adam Михайла Клименка, який перебуває в комі через страшну хворобу - туберкульозний менінгіт, вийшла на зв'язок і розповіла про стан артиста.
На своїй сторінці в Instagram, вона записала розмовні сторіз, у яких поділилася своїми переживаннями. За словами Олександри, чоловік уже дев'ятий день перебуває в комі і не приходить до тями.
"Спасибі всім за підтримку і молитви, віру і фінансову допомогу. Сьогодні вже дев'ятий день, як Міша перебуває в комі. І дев'ятий день, як я їду з надією, що він розплющить очі, побачить мене і скаже мені "Привіт". Я йому постійно розповідаю, що зі мною відбувається за день, розповідаю йому за вашу допомогу, підтримку, віру і за те, що ви пишете нам. Я вірю і молюся", - каже жінка.
Хвороба співака Adam - що відомо
Автор хіта "Танцюй зі мною повільно" бореться за життя у вкрай важкому стані. Про хворобу розповів його друг Парфенюк. Він повідомив, що в артиста були проблеми зі спиною - він лікувався дуже довго і на тлі препаратів у нього виникла хвороба під назвою туберкульоз.
Про гурт Adam
Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.
