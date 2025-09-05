Короля Чарльза застукали в онкологічній клініці: що відбувається

Король публічно повідомила про свій діагноз у лютому 2024 року.

Чарльз III опинився в клініці / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Карл III почувається "непогано", незважаючи на триваючу боротьбу з раком.

Як повідомляє Page Six, короля сфотографували в середу під час візиту в університетську лікарню Мідленд-Метрополітен. Монарх оприлюднив рідкісну інформацію про стан свого здоров'я.

Коли пацієнтка Жаклін Пейдж сказала Його Величності, що її сили "виснажуються", Чарльз зазначив, що це "жахлива річ", яку він "переживав".

Король відвідав госпіталь / ua.depositphotos.com

76-річний король пожартував: "Все працює не так добре, коли тобі за 70".

У розмові з Метью Шиндою про рак передміхурової залози у пацієнта, Чарльз підтвердив, що у нього самого "непогано".

"Половина проблеми - вчасно виявити його", - додав він. "Найчудовіше, я думаю, що з такими хворобами справляються все краще і краще. Завжди є надія".

Цей коментар став його першим відтоді, як у липні він сказав пацієнтці, яка перемогла рак, що йому "зараз набагато краще".

Чарльз III переніс серйозне захворювання/ ua.depositphotos.com

Король публічно повідомив про свій діагноз у лютому 2024 року після операції з видалення доброякісної аденоми передміхурової залози.

"Подальші діагностичні дослідження виявили форму раку", - повідомив тоді Букінгемський палац, не уточнюючи, на яку саме форму раку страждає Чарльз.

Про персону: король Чарльз ІІІ Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

