Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Короля Чарльза застукали в онкологічній клініці: що відбувається

Олена Кюпелі
5 вересня 2025, 23:24
30
Король публічно повідомила про свій діагноз у лютому 2024 року.
Чарльз III
Чарльз III опинився в клініці / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

  • Про що розповів Король Чарльз
  • Що відомо про його стан

Король Карл III почувається "непогано", незважаючи на триваючу боротьбу з раком.

Як повідомляє Page Six, короля сфотографували в середу під час візиту в університетську лікарню Мідленд-Метрополітен. Монарх оприлюднив рідкісну інформацію про стан свого здоров'я.

відео дня

Коли пацієнтка Жаклін Пейдж сказала Його Величності, що її сили "виснажуються", Чарльз зазначив, що це "жахлива річ", яку він "переживав".

король Чарльз III
Король відвідав госпіталь / ua.depositphotos.com

76-річний король пожартував: "Все працює не так добре, коли тобі за 70".

У розмові з Метью Шиндою про рак передміхурової залози у пацієнта, Чарльз підтвердив, що у нього самого "непогано".

"Половина проблеми - вчасно виявити його", - додав він. "Найчудовіше, я думаю, що з такими хворобами справляються все краще і краще. Завжди є надія".

Цей коментар став його першим відтоді, як у липні він сказав пацієнтці, яка перемогла рак, що йому "зараз набагато краще".

король Чарльз III
Чарльз III переніс серйозне захворювання/ ua.depositphotos.com

Король публічно повідомив про свій діагноз у лютому 2024 року після операції з видалення доброякісної аденоми передміхурової залози.

"Подальші діагностичні дослідження виявили форму раку", - повідомив тоді Букінгемський палац, не уточнюючи, на яку саме форму раку страждає Чарльз.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

Вас також може зацікавити:

Про персону: король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Чарльз III
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

00:42Світ
США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:14Світ
Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

23:02Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в Україні

Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в Україні

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

Останні новини

00:42

"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

00:10

Чому ілюмінатори в літаках і кораблях роблять круглими

05 вересня, п'ятниця
23:46

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологічній клініці: що відбувається

23:14

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
23:02

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

22:53

Набряки на обличчі та під очима: як їх прибрати

22:52

У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

21:58

"Нам все одно": Угорщина раптово пішла проти Путіна через Україну

Реклама
21:55

Трамп може зняти обмеження на експорт дронів, необхідні для України - Reuters

21:50

Спалить російську ППО: українські військові отримають новітній дрон

21:46

Руйнівна сила: землетрус магнітудою 9.2 та його наслідки

21:37

Зустріч Зеленського і Путіна у Москві: МЗС різко відреагувало

21:35

Дніпро: ріка, що зберігає тисячолітні секрети України

20:55

Двейн Джонсон шокував фанатів схудненням на 30 кг: який зараз вигляд має актор

20:54

Перелом чи розтягнення: чому загоєння зв’язок довше за кістки

20:45

Що роблять із полоненими українцями: колишній в'язень Путіна розкрив усю правду

20:22

Домінування руки: чому одна рука сильніша

20:09

Смачна закуска, яка розлетиться зі столу: неймовірно простий рецепт сирних паличокВідео

20:03

Переосмислення української історії: чому українська історія це шлях героїв, а не жертв

Реклама
19:38

У Букінгемському палаці траур: померла герцогиня Кентська

19:35

Дощі, грози та туман повертаються: синоптики попереджають про негоду

19:10

Чому Путін погодився на зустріч з Зеленським у Москві?Погляд

19:10

8 тисяч за комуналку вже за пару років: як можуть змінитися тарифи ЖКГПогляд

18:58

"Безпідставно блокують": українці втратили все в Приватбанку

18:38

Україна-Франція: де і коли дивитися перший матч України у відборі на ЧС-2026

18:17

Українці можуть отримувати більші виплати: кому нарахують підвищені пенсії

18:09

"З підтримкою на адресу України": розсекречено позицію Крістіни Орбакайте

17:45

Ховалися в окупації три роки: розвідники евакуювали чотирьох бійців ЗСУ

17:43

Їжа з черв’яками, холод та роздягання: чутлива розповідь журналіста про полон

17:39

Колгоспники: у РФ висміяли путіністку Корольову з Тарзаном

16:53

Росіяни в перші дні окупації просили у нас шкарпетки, а потім крали їжу - Хилюк

16:51

Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді: перші подробиціВідео

16:49

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

16:49

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС назвали, де може відбутися саміт

16:18

СБУ ударами по Росії дає Україні необхідні карти для перемовин, - військовий експерт

16:14

Крутять людьми, як хочуть: хто є найкращими маніпуляторами за датою народження

16:13

"Медовий місяць" — український романтичний трилер про перші дні повномасштабного вторгнення

15:56

Потужні удари ЗСУ: підірвано Рязанський НПЗ, ЗРК С-400 і склади БпЛА росіян

15:55

Від нових не відрізнити: як повністю прибрати жовті плями на кросівках

Реклама
15:49

Одна звичка збільшує розхід палива: від чого потрібно відмовитись водіямВідео

15:43

Час перероджуватись: ТОП-3 знаки зодіаку, на яких чекають доленосні зміни

15:24

Неофіційна дружина Путіна Кабаєва поїхала до Китаю, щоб узяти своє

15:23

Чому 6 вересня не можна залишати дім неприбраним: яке церковне свято

15:06

Новий сезон "Венсдей": про що буде 3 частина популярного серіалу

14:51

Тисячі солдатів іноземного контингенту в Україні: важлива заява Зеленського

14:49

Чому кіт не йде, коли ви його кличете: неочікувана відповідь " вусатого ігнору"

14:35

Куди поставити орхідею в квартирі: флорист назвала популярну помилку

14:30

Затримка реальності: Зеленський відповів на слова Путіна про вступ України до ЄС

14:16

Загрожує в'язниця: зірку "Інтернів" підловили з наркотиками

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти