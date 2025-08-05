Король Чарльз III позбувається речей покійної Єлизавети II: у Мережі обурюються

Багато хто розгледів у рішенні короля Великої Британії певний символізм.

https://glavred.net/stars/korol-charlz-iii-izbavlyaetsya-ot-veshchey-pokoynoy-elizavety-ii-v-seti-negoduyut-10687193.html Посилання скопійоване

Чарльз III виставив на продаж речі королеви Єлизавети II / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте більше:

Які речі королеви Єлизавети II вирішив продати Чарльз III

Що так обурило громадськість

Після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року британський трон успадкував її старший син. У травні 2025 року король Чарльз III відзначив другу річницю свого офіційного сходження на престол.

Його мама правила Сполученим Королівством 70 років, тож нерідко нововведення, які запроваджує Чарльз ІІІ, суспільство сприймає тяжко і з обуренням. Приміром, нова політика про засоби пересування британської королівської сім'ї вже викликала бурхливе обговорення в Мережі.

відео дня

Як повідомляє видання Daily Mail, король має намір продати улюблений вертоліт матері Sikorsky S-76C, який був у використанні сім'ї з 2009 року. Передбачувана сума виручки - 5 млн фунтів стерлінгів (близько 6.5 мільйонів доларів - прим. редактора). Його вже замінили на більш екологічні літаки AgustaWestland AW139 - вони споживають менше пального, що вписується в стратегію Чарльза III про "зелену монархію".

На продаж також виставлено персональний автомобіль королеви Єлизавети II - Range Rover 2006 року випуску з фігуркою лабрадора з тетеруком у пащі на капоті. Його оцінюють у 70 тис. фунтів стерлінгів.

Продаж речей, пов'язаних із покійною королевою, викликав у суспільстві ажіотаж і обурення: деякі люди вважають, що Чарльз III робить це навмисно, щоб стати одноосібним правителем у свідомості підданих, уникнути порівнянь із матір'ю та розпочати еру нової монархії. "Схоже, король намагається дистанціюватися від нашої покійної улюбленої королеви", "Він уже забув про своїх справжніх підданих! Джонні-іноземець завжди на першому місці", "Я не можу його прийняти. БКС померла разом із прекрасною покійною королевою, на жаль", "Він намагається стерти спогади про свою матір із наших умів. Який вредний чоловічок. Прямо як Ендрю", "Екологічно чисті літаки, ха-ха. Тільки якщо на них літають еліти, а не ми, прості люди. Чому б тобі не купити велосипед, Чарлі?", "Отже, він продав коней нашої дорогої королеви, потім позашляховик, а тепер вертоліт. Усе для того, щоб наповнити скарбницю Паркер-Боулз. Неприємна людина. Неприємна пара", - пишуть незадоволені в Мережі.

У Мережі обурені рішенням короля Чарльза III / Скріншот dailymail.co.uk

У Мережі обурені рішенням короля Чарльза III / Скриншот dailymail.co.uk

У Мережі обурені рішенням короля Чарльза III / Скриншот dailymail.co.uk

У Мережі обурені рішенням короля Чарльза III / Скриншот dailymail.co.uk

У Мережі обурені рішенням короля Чарльза III / Скриншот dailymail.co.uk

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Британська королівська родина - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

Читайте також:

Про персону: король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред