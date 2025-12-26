"Це політика": Тарабарова розкрила, чому Україну "засудили" на "Дитячому Євробаченні"

Співачка зізналася, що плакала за лаштунками конкурсу.

Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян / колаж: Главред, фото: instagram.com, junioreurovisionofficial, Світлана Тарабарова

Ви дізнаєтеся:

Чому результати Дитячого Євробачення-2025 засмутили представників України

Хто засудив Софію Нерсесян

Музична продюсерка Національного відбору на Дитяче Євробачення 2025 висловилася про те, що Софія Нерсесян посіла друге місце на конкурсі. На думку співачки Світлани Тарабарової, яку вона озвучила в програмі "Ранок у великому місті", Україну засудили через політику.

У фіналі Дитячого Євробачення Софія Нерсесян виступила з піснею "Мотанка" - "маніфестом про допомогу від усіх дітей України захистити їхні життя". За словами Тарабарової, команда важко пережила те, що посіла друге місце. Світлана зізналася, що всі члени делегації плакали за лаштунками.

Софія Нерсесян - фінал Дитячого Євробачення 2025 / фото: instagram.com, Світлана Тарабарова

"Перші 15 хвилин ми всі з командою були дуже розлючені. Я навіть плакала, Софія плакала, всі ми плакали", - згадала співачка.

Продюсерка припустила, що перемоги України не хотіли допустити через політику. Її здивували низькі оцінки журі від країн-сусідів України. Деякі з них не дали перформансу Софії Нерсесян жодного бала.

Делегація України на Дитячому Євробаченні 2025 / фото: instagram.com, Світлана Тарабарова

"Сто відсотків - це політика. Як доросле Євробачення, так і дитяче. Звичайно, ми хотіли перемогти. Нас дуже здивували низькі оцінки від журі. Від сусідів отримати нуль балів дуже боляче", - поділилася Тарабарова.

Незважаючи на низькі оцінки журі, Україна тріумфально перемогла в глядацькому голосуванні, що довело симпатії людей по всьому світу.

Дитяче Євробачення 2025 Софія Нерсесян - дивитися виступ:

