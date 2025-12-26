Рус
Забрала онкологія: зірка серіалів "Друзі" та "Доктор Хаус" помер у США

Христина Трохимчук
26 грудня 2025, 13:07
Стало відомо про смерть Пета Фінна.
Пет Фінн помер
Пет Фінн помер / колаж: Главред, фото: imdb.com

Ви дізнаєтеся:

  • Помер Пет Фінн
  • Причина смерті Пета Фінна

Відомий американський актор Пет Фінн помер у США. Зірка культового серіалу "Друзі" довгий час страждав від онкології, повідомляє BBC.

Знаменитість пішов із життя 22 грудня у віці 60 років. Пет провів останні миті життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

відео дня

Життя Фінна забрала онкологія. Довгий час він боровся з раком сечового міхура, який йому діагностували 2022 року. В актора залишилися дружина та троє дітей.

Пет Фінн
Пет Фінн - причина смерті / фото: imdb.com

Члени родини актора вже прокоментували смерть зірки. Вони написали звернення до прихильників, у якому підкреслили його талант та чуйність.

"Пет навчав, товаришував і був наставником незліченної кількості учнів протягом багатьох років, і вам буде складно знайти когось, хто міг би сказати про нього хоч якесь нехороше слово", - йдеться в посланні.

Пет Фінн
У яких серіалах знімався Пет Фінн / фото: imdb.com

Пет Фінн - фільми та серіали

Пет Фінн - актор, чиє обличчя знайоме мільйонам глядачів завдяки участі в культових проєктах. Його найяскравішою і найтривалішою роботою стала роль добродушного сусіда Білла Норвуда в ситкомі "Буває й гірше". Однак у послужному списку Фінна значаться і такі легендарні серіали, як "Друзі", де він зіграв доктора Роджера, і медична драма "Доктор Хаус". Крім того, актор відзначився появами в "Теорії великого вибуху", "Сайнфелді" і "Шоу 70-х", зарекомендувавши себе як майстер характерних епізодичних ролей у найкращих шоу Голлівуду.

