У РФ повідомили про смерть солістки популярного дуету

Коротко:
- Що повідомив Малахов про смерть артистки
- Чим прославився дует
Популярний у терористичній Росії телеведучий Андрій Малахов повідомив про те, що в РФ померла учасниця музично-блогерського дуету Зоя (Софія) Борисюк, яка брала участь у його шоу і запам'яталася глядачам, як душа дуету "Зоя і Валера".
Як пишуть російські пропагандисти, вона записувала музичні ролики разом із братом Валерієм. Відео стали популярними в Мережі та набирали мільйони переглядів.
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Раніше Главред повідомляв сумну звістку про те, що на початку липня загинув зірка "Ліверпуля" Діогу Жота. Автомобіль, в якому перебували Діогу і його молодший брат Андре, злетів з дороги і загорівся.
Також, на жаль, у віці 47-ми років загинув у Парижі французький стендап-комік і актор Бан Гей Мін. Він відомий за фільмами "Астерікс і Обелікс" та "Шеф". Актор пішов із життя внаслідок нещасного випадку.
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