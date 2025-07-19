У РФ повідомили про смерть солістки популярного дуету

Ведучий із РФ Андрій Малахов повідомив про смерть артистки.

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Померла солістка популярного в РФ дуету / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Що повідомив Малахов про смерть артистки

Чим прославився дует

Популярний у терористичній Росії телеведучий Андрій Малахов повідомив про те, що в РФ померла учасниця музично-блогерського дуету Зоя (Софія) Борисюк, яка брала участь у його шоу і запам'яталася глядачам, як душа дуету "Зоя і Валера".

Як пишуть російські пропагандисти, вона записувала музичні ролики разом із братом Валерієм. Відео стали популярними в Мережі та набирали мільйони переглядів.

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Померла солістка популярного дуету / Скриншот

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Раніше Главред повідомляв сумну звістку про те, що на початку липня загинув зірка "Ліверпуля" Діогу Жота. Автомобіль, в якому перебували Діогу і його молодший брат Андре, злетів з дороги і загорівся.

Також, на жаль, у віці 47-ми років загинув у Парижі французький стендап-комік і актор Бан Гей Мін. Він відомий за фільмами "Астерікс і Обелікс" та "Шеф". Актор пішов із життя внаслідок нещасного випадку.

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