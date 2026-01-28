Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Дуже боляче": Андре Тан показав свій спалений в Херсоні магазин після "прильоту"

Віталій Кірсанов
28 січня 2026, 21:28
34
Ще на початку повномасштабної війни, коли Херсон окупували росіяни, загарбники повністю розграбували магазин.
Андре Тан повідомив, що заклад постраждав від ворожої "атаки"
Андре Тан повідомив, що заклад постраждав від ворожої "атаки" / колаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Коротко:

  • Вранці 28 січня окупанти знищили магазин
  • Андре Тан повідомив, що заклад постраждав від ворожої "атаки"

Відомий український дизайнер Андре Тан повідомив про ворожий "приліт" по його магазину в Херсоні. Про це знаменитість розповів у своєму Instagram.

Ще на початку повномасштабної війни, коли Херсон окупували росіяни, загарбники повністю розграбували магазин. Як каже дизайнер, заклад був закритий і чекав свого часу, щоб знову відкрити двері для клієнтів. Однак вранці 28 січня окупанти повністю знищили магазин.

відео дня

Андре Тан повідомив, що заклад постраждав від ворожої "атаки". Магазин в результаті цього спалений дотла. Дизайнер вже показав відповідні кадри.

"Дуже боляче, тому що це ніколи не було просто бізнесом, це завжди було про людей. Про тих, для кого ми створювали красу, сенс, натхнення. Про команду, яка день за днем вкладала в цю справу свою душу. Але я розумію - вони не заберуть головного! Не заберуть талант. Не заберуть силу. Не заберуть наші міста! Ми не дозволимо!" - прокоментував дизайнер.

'Дуже боляче': Андре Тан показав свій спалений в Херсоні магазин після 'прильоту'
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відбувається із зіркою "Танців із зірками" Женею Котом. Танцюрист після операції сам зізнався, чому опинився на хірургічному столі і тепер ходить у шапці.

Також Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення, які з'явилися ще в листопаді. Українська актриса розповіла про непростий період у шлюбі.

Читайте також:

Про особу: Андре Тан

Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій і дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Херсона магазины Андре Тан Херсонська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозу

Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозу

21:36Війна
Літаки, системи ППО та ракети: деталі нових пакетів допомоги Франції та ФРН Україні

Літаки, системи ППО та ракети: деталі нових пакетів допомоги Франції та ФРН Україні

21:24Україна
У Трампа анонсували прямі переговори України та РФ: названо спірне питання

У Трампа анонсували прямі переговори України та РФ: названо спірне питання

20:33Світ
Реклама

Популярне

Більше
У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Коли можуть перестати вимикати світло: названо терміни покращення ситуації

Коли можуть перестати вимикати світло: названо терміни покращення ситуації

Останні новини

21:36

Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозу

21:28

"Дуже боляче": Андре Тан показав свій спалений в Херсоні магазин після "прильоту"

21:24

Літаки, системи ППО та ракети: деталі нових пакетів допомоги Франції та ФРН Україні

21:01

Новий графік відключень для Рівненської області: коли не буде світла 29 січня

20:52

Нові графіки відключень для Черкас і області - коли не буде світла 29 січня

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися УкраїніВідключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні
20:34

Психологи назвали 11 неочевидних ознак, які видають низький рівень IQ

20:33

У Трампа анонсували прямі переговори України та РФ: названо спірне питанняВідео

20:33

Яке ваше найголовніше слово в житті: місяць народження відкриває секрет

20:27

Світло вимикатимуть весь день: графіки для Запорізької області на 29 січня

Реклама
19:59

Концерт пам'яті Степана Гігі: українська співачка відмовилася від участі в заходіВідео

19:37

Учні можуть не ходити на уроки християнської етики: за якої умови

19:33

Всього одна хитрість — і яєчня буде ідеальною: смак здивує з першої виделкиВідео

19:31

МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки

19:10

Є всі ознаки російської підготовки до агресії у БалтіїПогляд

18:55

Через 40 років зірка фільму "Брудні танці" повернеться до своєї ролі

18:43

Відключення світла 29 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в четвер

18:38

Правові виклики підготовки до повоєнних виборів

18:33

Холод перетворює українців на "монстрів": що відбувається з мозком під час війниВідео

18:29

Найгірше – попереду: у Раді назвали терміни ускладнення ситуації в енергетиці

18:12

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Реклама
17:54

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

17:51

Ці знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот: хто казково розбагатіє

17:36

"Безпорадне нікчемство": розкрито сценарій повного краху режиму Путіна

17:34

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

17:13

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

17:10

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

16:59

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з тістом за 51 секунду

16:58

Буде по 135 гривень за пачку: ціни на затребуваний продукт різко стрибнуть

16:30

Назавжди забути про накип: супершвидкий і безпечний метод очищення чайникаВідео

16:25

"Після консультації з ангелами": відомий український ведучий одружився в СШАФото

16:23

"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на КиївщиніФотоВідео

16:07

Посівний календар на лютий 2026: найкращі дні для посіву розсади та квітів

15:57

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення новини компанії

15:40

"Ти не просто мій чоловік": Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна

15:33

Як відкрити замерзле авто та не зламати ручку: секрет, який мають знати всіВідео

15:29

"Це була найстрашніша ніч": як загинув рятувальник під час атаки на Київ

15:26

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заявуВідео

15:15

Легендарний жакет і несподівані вирізи: 5 трендів, які варто повторити в 2026 році

14:38

Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

14:36

Туман, ожеледиця і опади: синоптики здивували прогнозом погоди на Полтавщині

Реклама
14:25

"Втратила бажання жити": померла відома українська актриса

14:09

В GTA та Need For Speed знайшли українську музику: що за треки

13:52

У Тернополі скасували загальні графіки відключення світла – яка причина

13:52

Треба додати один секретний інгредієнт: рецепт соковитого фаршу для начинки

13:35

Чому 29 січня потрібно уникати гострих інструментів: яке церковне свято

13:24

Місячний календар на лютий 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

13:09

У "Парочці слідчих" з’явиться нова героїня: хто з акторок доєднався до популярного детективу

12:49

Росія готує атаку по кількох містах України: названо терміни масованого удару

12:49

Уражено склад дронів та нафтобазу: Сили оборони прицільно вдарили по ворогу

12:09

Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшали два базові продукти

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти