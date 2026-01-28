'Дуже боляче': Андре Тан показав свій спалений в Херсоні магазин після 'прильоту'

Ще на початку повномасштабної війни, коли Херсон окупували росіяни, загарбники повністю розграбували магазин.

Андре Тан повідомив, що заклад постраждав від ворожої "атаки" / колаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Вранці 28 січня окупанти знищили магазин

Андре Тан повідомив, що заклад постраждав від ворожої "атаки"

Відомий український дизайнер Андре Тан повідомив про ворожий "приліт" по його магазину в Херсоні. Про це знаменитість розповів у своєму Instagram.

Ще на початку повномасштабної війни, коли Херсон окупували росіяни, загарбники повністю розграбували магазин. Як каже дизайнер, заклад був закритий і чекав свого часу, щоб знову відкрити двері для клієнтів. Однак вранці 28 січня окупанти повністю знищили магазин.

Андре Тан повідомив, що заклад постраждав від ворожої "атаки". Магазин в результаті цього спалений дотла. Дизайнер вже показав відповідні кадри.

"Дуже боляче, тому що це ніколи не було просто бізнесом, це завжди було про людей. Про тих, для кого ми створювали красу, сенс, натхнення. Про команду, яка день за днем вкладала в цю справу свою душу. Але я розумію - вони не заберуть головного! Не заберуть талант. Не заберуть силу. Не заберуть наші міста! Ми не дозволимо!" - прокоментував дизайнер.

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Про особу: Андре Тан Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій і дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

